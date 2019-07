Von: Redaktion DER FARANG | 25.07.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Wegen der anhaltenden Dürre hat der Verband der thailändischen Reisexporteure seine Prognose für Reisexporte in diesem Jahr von 9,5 Millionen Tonnen auf 9 Millionen Tonnen gesenkt.

Laut dem Präsidenten des Verbandes, Charoen Laothammatas, beliefen sich die Reisausfuhren im ersten Halbjahr auf 4,36 Millionen Tonnen. Das entspricht einem Rückgang von 19,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als 5,42 Millionen Tonnen verschifft wurden. Charoen sagte weiter, die Bestellungen für Reis auf dem Weltmarkt seien in der ersten Jahreshälfte zurückgegangen. Die Auswirkungen der Dürre würden sich direkt auf die Produktionskapazität auswirken. „Wenn die Dürre bis in den August hinein anhält, wird dies die Reisproduktion weiter beeinträchtigen und dazu führen, dass die Exporte für 2019 unter unserer Schätzung von 9 Millionen Tonnen bleiben“, so Charoen.