Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.02.24 | Überblick

Pistorius verabschiedet Fregatte in den Einsatz im Roten Meer

BERLIN/SOUDA: Verteidigungsminister Boris Pistorius wird am Dienstag die Fregatte «Hessen» in den EU-Einsatz im Roten Meer zum Schutz von Handelsschiffen verabschieden. Der SPD-Politiker besucht die rund 240 Soldaten am Vormittag auf dem 143 Meter langen Kriegsschiff, das derzeit im Hafen von Souda auf der griechischen Insel Kreta liegt. Die Außenminister der EU-Staaten hatten am Montag den Start der Operation «Aspides» beschlossen.

Assange hofft vor Gericht in London auf Berufung gegen Auslieferung

LONDON: Julian Assange hofft bei einer Anhörung vor Gericht in London an diesem Dienstag und Mittwoch auf eine letzte Chance, sich gegen seine Auslieferung in die USA zu wehren. Sollte dem Antrag des Wikileaks-Gründers auf Berufung nicht stattgegeben werden, wäre der Rechtsweg in Großbritannien ausgeschöpft. Das US-Justizministerium will ihm in den USA wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen.

Google will Betriebsinterna in Kartellverfahren schützen lassen

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Dienstag (10.00 Uhr) mit dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen des Technologieriesen Google in einem Kartellverfahren. Dabei geht es im Kern um die Frage, ob und in welchem Umfang das Bundeskartellamt vertrauliche Informationen an Wettbewerber weitergeben darf.

Ergebnis der Bürgerbefragung zu Tesla-Erweiterung wird bekannt

GRÜNHEIDE: Das Ergebnis einer Bürgerbefragung in Grünheide bei Berlin über die Pläne des Autobauers Tesla zur Erweiterung des Fabrikgeländes soll an diesem Dienstag bekannt gegeben werden. Die Frist für die Stimmabgabe endete am vergangenen Freitag.

BVB hofft auf erstes Viertelfinale seit 2021

EINDHOVEN: Borussia Dortmund hofft auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der Champions League seit 2021. Nach Rang eins in der schweren Gruppe mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United geht der Bundesliga-Vierte als Favorit in das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) bei der PSV Eindhoven.