COE-Erteilung vorübergehend ausgesetzt

BANGKOK: Ein wichtiger Hinweis für alle Personen in Übersee, die im Oktober eine Reise nach Thailand planen. Laut der Bekanntgabe auf der Webseite der Königlich Thailändischen Botschaft in Hanoi/ Vietnam wird die Erteilung des „Certificate of Entry“ ab dem 1. Oktober 2021 vorübergehend ausgesetzt, da die Einreiseregeln überarbeitet werden. Ob dies auch für „Sandbox“-Reisende gilt, wurde nicht kommentiert.

Es wird vermutet, dass die Quarantänezeit auf sieben bis 10 Tage gesenkt wird sowie auch die Zahl der Covid-19-Tests, die Thailandreisende durchführen lassen müssen.

Die Redaktion wird ihre Leserschaft über alle Änderungen der Einreisebestimmungen infoirmieren, sobald sie bekanntgegeben wurden. Sobald weitere Informationen bekanntgegeben wurden, wird Sie die Redaktion über die neuen Auflagen informieren.

Es wird vermutet, dass die Quarantänezeit auf sieben bis 10 Tage gesenkt wird sowie auch die Zahl der Covid-19-Tests, die Thailandreisende durchführen lassen müssen.

Die Redaktion wird ihre Leserschaft über alle Änderungen der Einreisebestimmungen infoirmieren, sobald sie bekanntgegeben wurden. Sobald weitere Informationen bekanntgegeben wurden, wird Sie die Redaktion über die neuen Auflagen informieren.