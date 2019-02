Von: Redaktion DER FARANG | 17.02.19

STOCKHOLM (dpa) - Christina Geiger ist die einzige deutsche Skirennfahrerin beim City Event in Stockholm.

Das geht aus den am Sonntag veröffentlichten Startlisten hervor. Lena Dürr schaffte es nicht mehr, von ihrer Wartelistenposition ins Feld der 16 Fahrerinnen zu rutschen. Qualifiziert für den Parallel-Slalom in der schwedischen Hauptstadt am Dienstag sind die zwölf besten Athleten und Athletinnen der Slalom-Startliste und die vier besten der Gesamtwertung. Lässt jemand sein Startrecht verfallen, rutschen die nächstplatzierten Sportler nach. Gemeldet hat Slalom-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin aus den USA ebenso wie Marcel Hirscher aus Österreich.