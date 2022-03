BANGKOK: Das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat am Freitag beschlossen, dass Besucher ab dem 1. April 2022 keinen RT-PCR-Test mehr vor Reiseantritt absolvieren müssen, jedoch weiterhin bei der Ankunft getestet werden.

Die Änderung bei den Einreisebestimmungen wurde in den Nachmittagsstunden von CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin bekanntgegeben. Er erläuterte, dass die Forderung betreffend eines RT-PCR-Test vor der Einreise für alle Besucher wegfällt, unabhängig davon, ob sie über „Test & Go“-, „Sandbox“- oder „Happy Quarantine“-Modell nach Thailand einreisen.



Personen, die über das „Test & Go“- oder das „Sandbox“-Modell einreisen, müssen bei ihrer Ankunft in Thailand einen RT-PCR-Test absolvieren und am fünften Aufenthaltstag einen Antigen-Selbsttest durchführen, der in ihrem Hotel überwacht wird.

„Sandbox“-Besucher müssen sich die ersten fünf Tage nach der Ankunft in ihrem jeweiligen „Sandbox“-Gebiet aufhalten. Besucher, die über das Quarantäne-Modell nach Thailand einreisen, werden fünf Tage isoliert und müssen den Rt-PCR-Test am vierten oder fünften absolvieren.

Das CCSA gab darüber hinaus bekannt, dass Touristen weiterhin eine Covid-19-Reisekrankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 20.000 US-Dollar für die Einreise nach Thailand benötigen. Die Deckungssumme werde jedoch wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt reduziert, so Dr. Taweesilp.

Ab dem 1. April 2022 können Besucher auch auf dem Landweg über die Provinz Satun im Süden des Landes einreisen, zusätzlich zu den derzeitigen Provinzen Nong Khai, Udon Thani und Songkhla.

Die Einreise auf dem Seeweg wird über die Häfen von Surat Thani möglich sein, zusätzlich zu den derzeitigen Häfen in Phuket und Chonburi (Laem Chabang).

Die Einreise auf dem Luftweg wird ab dem 1. April 2022 neben den derzeitigen Flughäfen Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Krabi, Samui, Chiang Mai und U-Tapao auch über den Flughafen Hat Yai im tiefen Süden des Landes möglich sein.

Das CCSA hofft, dass die Einreise auf dem Luftweg ab Mai auf alle Flughäfen des Landes ausgeweitet werden kann, fügte Dr. Taweesilp hinzu.