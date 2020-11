Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.20

Besucher im Großen Palast in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Bis Ende des Monats sollen 681 ausländische Urlauber über das Special Tourist Visa (STV)-Programm in Thailand eintreffen.

Nach Angaben von Yutthasak Suphasorn, dem Gouverneur der staatlichen Tourismusbehörde (TAT), haben 263 Touristen die 14-tägige Quarantäne bereits absolviert. 134 weitere befänden sich derzeit in Quarantäne und 284 würden noch vor Ende November nach Thailand kommen. Die TAT hat in Zusammenarbeit mit der Thai Airways International (TAT) und mehreren Hotels das Reisepaket „Amazing Thailand Plus Special Package" aufgelegt. Es handelt sich um einen All-in-One-Service, der es den Touristen erleichtern soll, ihre Flugtickets zu bekommen, ihr Visum zu beantragen, sich über die Quarantäne zu informieren und nach der 14-tägigen Isolierung Reisen im ganzen Land zu buchen.