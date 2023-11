BANGKOK: Premierminister Srettha Thavisin bestätigte am Montag (6. November 2023), dass 23 Thailänder, die von militanten Hamas-Kämpfern als Geiseln genommen wurden, in Sicherheit sind, nachdem thailändische Unterhändler bekanntgaben, dass die Geiseln bald freigelassen würden.

Srettha infromierte, dass er am Sonntagabend (5. November 2023) mit General Songwit Noonpakdee, dem Chef der königlichen thailändischen Streitkräfte, gesprochen habe und ihm mitgeteilt worden sei, dass alle 23 thailändischen Geiseln noch in Sicherheit seien.

Srettha sagte, dass Songwit Fotos der Geiseln gesehen habe. Der Chef der Verteidigungskräfte verhandle noch immer über Malaysia mit der Hamas über die Freilassung der thailändischen Geiseln, fügte er hinzu.

Der Premierminister sagte, dass die Unterhändler auf einen Waffenstillstand von ein oder zwei Tagen warteten, um ein Zeitfenster für die Eskortierung der Geiseln aus dem Gazastreifen zu schaffen.

Thailand sei bei den Bemühungen um die Freilassung der Geiseln auf Malaysia als Vermittler angewiesen, betonte der Premierminister.

Der Stellvertreter des Parlamentspräsidenten, Muk Sulaiman, sagte am Sonntag vor Reportern, dass die 23 thailändischen Geiseln gut versorgt würden und noch immer in Sicherheit seien.

Muk, einer der Hauptverhandlungsführer, sagte, dass die iranischen Behörden die Identität der thailändischen Geiseln bestätigt hätten und Teheran ihm mitgeteilt habe, dass die Hamas nun bereit sei, sie freizulassen.

Muk erklärte, dass die Hamas lediglich auf den richtigen Zeitpunkt und eine sichere Route warte, um die Geiseln aus dem Gazastreifen zu bringen. Sobald sich eine Gelegenheit biete, werde die Hamas ihn über den Iran informieren, so dass Parlamentspräsident Wan Muhammad Noor Matha in den Iran reisen und die Geiseln in Empfang nehmen könne, sobald sie freigelassen würden, so Muk weiter.