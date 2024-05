Zeitungen zum Geschehen am Freitag

«The Guardian»: Südafrika steht wieder an einem Wendepunkt

LONDON: Zu den Parlamentswahlen in Südafrika am 29. Mai meint der Londoner «Guardian» am Freitag:

«Rund 30 Jahre nach den ersten freien und fairen Wahlen in Südafrika steht das Land an einem weiteren Wendepunkt. Umfragen deuten darauf hin, dass der regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) bei den Parlamentswahlen am Mittwoch zum ersten Mal seine absolute Mehrheit verlieren dürfte, auch wenn sich seine Zahlen in den letzten Wochen etwas verbessert haben. Trotz einiger vielversprechender Fortschritte im ersten Jahrzehnt der ANC-Regierung ging der politische Wandel des Landes nach dem Ende der Apartheid nie in angemessener Weise mit wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen einher. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts lag seit 2012 nur bei durchschnittlich 0,8 Prozent pro Jahr.

Es ist eine schwarze Mittelschicht entstanden, aber die Einkommensungleichheit ist außerordentlich hoch. Die obersten 0,1 Prozent besitzen 25 Prozent der Vermögen, während die unteren 50 Prozent mehr Schulden haben, als sie bezahlen können. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 40 Prozent, wenn man diejenigen einbezieht, die die Suche nach einem Job aufgegeben haben. Südafrikas Mordrate ist eine der höchsten der Welt und die Probleme im Bildungswesen sowie die bröckelnde Infrastruktur sind Quellen der nationalen Verzweiflung.»

«Corriere della Sera»: Peking testet die dritte Front

MAILAND: Zu Chinas großangelegter Militärübung vor der Inselrepublik Taiwan schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Freitag:

«Was bezweckt Xi Jinping mit dem Militärmanöver, das Taiwan einkreist? In der Propaganda wird ein politisches Ziel genannt: die Bestrafung des neuen Präsidenten Lai Ching-te, den er als Verräter bezeichnet. Der Ton ist schärfer als in der Vergangenheit, brutal, aber der persönliche Hass der Kommunistischen Partei auf Lai war bekannt. (...) In Wirklichkeit schwingt Xi derzeit den Säbel des Wiedervereinigungskrieges, um es den USA und ihren Verbündeten in Europa und im Pazifik zu zeigen. Im Grunde beschwört er das Schreckgespenst der dritten Front nach der Ukraine und Nahost herauf. Eine Aussicht, von der er hofft, dass sie das westliche Lager einschüchtern, spalten und lähmen wird. (...)

Xi hat Grund zu der Annahme, dass die Hypothese einer dritten Front für die chinesische Supermacht spricht. Im Gegensatz zu Wladimir Putin ist er bisher kein Zocker gewesen. Er weiß, wie man abwartet. (...) Xi verweist auf die Debatte im Westen, die sowohl im Falle der Ukraine als auch Israels bisweilen nicht mehr zwischen dem legitimen Überlebenswillen des Angegriffenen und dem Angriff des Aggressors unterscheidet und das Opfer als mitverantwortlich, wenn nicht gar als schuldig betrachtet. Auch der chinesische Staatschef will dem Chef der rivalisierenden Regierung das Recht absprechen, zu denken und zu sprechen. Und er hat den Alptraum der dritten Front auf seiner Seite.»