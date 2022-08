Von: Björn Jahner | 31.08.22

BANGKOK: Die Yaowarat Road in Bangkoks Chinatown wurde in der jüngsten Umfrage der Zeitschrift „Time Out“, bei der mehr als 20.000 Menschen über das Leben in ihrer Stadt nach der Pandemie befragt wurden, zur achtcoolsten Straße der Welt gekürt.

„Time Out“ hat letzte Woche ihre Liste der 33 coolsten Straßen veröffentlicht. Die Liste basiert auf den Kriterien Essen, Spaß, Kultur und Gemeinschaft.

Foto: The Nation

Das Magazin beschreibt die Yaowarat Road, die sich durch Bangkoks Chinatown am Flussufer schlängelt, als eine der ältesten Straßen Bangkoks mit einer Geschichte, die bis zur Gründung der Stadt zurückreicht.

„Gesäumt von Neonschildern sowie Tag und Nacht belebt, beherbergt dieses kulturelle Zentrum Tempel, Restaurants, Märkte und Legionen von Akupunkteuren und Anbietern chinesischer Medizin. Seit Generationen ist die Yaowarat Road ein beliebtes Viertel für Street-Food-Liebhaber, aber in letzter Zeit haben sich hier auch coole Galerien und gehobene Restaurants angesiedelt, so dass die Straße heute noch so aktuell und kulturell vielfältig ist wie am ersten Tag“, lobte „Time Out“.

Foto: The Nation

Die Top 10 der coolsten Straßen der Welt sind:

Rue Wellington, Montreal, Kanada Gertrude Street, Melbourne, Australien Great Western Road, Glasgow, Schottland Yongkang Road, Taipeh, Taiwan Værnedamsvej, Kopenhagen, Dänemark Karangahape Road, Auckland, Neuseeland Tai Ping Shan Road, Hongkong Yaowarat Road, Bangkok Oranienstraße, Berlin, Deutschland Hayes Street, San Francisco, USA

Unter den 53 Top-Städten der Welt belegte Bangkok im Jahr 2022 Platz 51, während das Ari-Viertel der thailändischen Hauptstadt von „Time Out“ auf Platz 47 der 49 coolsten Viertel der Welt gewählt wurde.