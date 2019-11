Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.19

Trotz gesetzlicher Preisvorgabe werden Lose der staatlichen Lotterie zum überteuerten Preis gehandelt, hat ein Leser beobachtet:

Der Preis der Lotterielose in Thailand beträgt 80 Baht. Vor längerer Zeit schossen die Preise rapide in die Höhe, bis auf 120 Baht. Dann kam von Oben die verbindliche Preisorder und die Preise wurden auf 80 Baht festgeschrieben. Jetzt geht es jedoch schon wieder los. Zwar kostet das Einzellos immer noch 80 Baht, doch werden Zweierpacks angeboten für 200 statt 160 Baht. Und man staune: die Thais zahlen! Wie lange schaut diesmal die Obrigkeit zu? Warum dauert es immer so lange, bis diesem Treiben ein Ende bereitet wird? Warum schlucken die Thais diesen Wucherpreis?

Hans Breidler, Pattaya

