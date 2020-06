Von: Redaktion DER FARANG | 09.06.20

Auf diesem Parcours wird beim Straßenverkehrsamt in Banglamung die praktische Fahrprüfung absolviert. Foto: Jahner

BANGKOK: Die Straßenverkehrsbehörde DLT ist wieder für Führerscheinprüfungen geöffnet.

Das Straßenverkehrsamt begrenzt allerdings die Anzahl der Antragsteller. Zuerst werden diejenigen Bewerber zugelassen, die schon früher einen Platz gebucht haben. Nachdem die DLT am Montag ihren Führerschein-Prüfungsdienst für alle geöffnet hatte, die eine Reservierung über den DLT Smart Queue-Antrag vorgenommen hatten, stellte die Behörde fest, dass alle Bewerber nach und nach zum Zeitpunkt ihrer Reservierung eintrafen. Bevor die Antragsteller das Gebäude betraten, mussten sie ihre Körpertemperatur überprüfen lassen und ihre Hände mit Handdesinfektionsmittel waschen.



Laut Jirut Wisanjit, Generaldirektor der DLT, gab es am ersten Tag keine Schwierigkeiten wegen des Reservierungssystems. Den Bewerbern stand eine Stunde online zur Verfügung, bevor sie den Test ablegten. Täglich werden nur 400 Personen zugelassen, und es gibt ein stündliches Limit von 40 Personen, um Warteschlangen zu vermeiden. Darüber hinaus müssen alle Besucher Gesichtsmasken tragen. Die DLT-Büros sind jetzt für im Voraus gebuchte Bewerber geöffnet, die ihren Führerschein erneuern lassen. Der Fahrprüfungsdienst wird am 22. Juni beginnen. Am 1. Juli beginnt eine neue Buchungsrunde für alle Arten von Prüfungen und Dienstleistungen.