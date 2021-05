Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die Bewohner im Bezirk Mae Chaem haben die Chance, ein Kalb zu gewinnen, wenn sie sich für die Covid-Impfung registrieren lassen.

Die Bezirke in der Provinz Chiang Mai haben Kampagnen gestartet, um die Bevölkerung zu ermutigen, sich impfen zu lassen. So hat Mae Chaem unter den Menschen, die sich für eine Impfung registrieren lassen, ein Kalb ausgelobt. Die Aktion wird so lange fortgesetzt, bis 70 Prozent der Menschen geimpft worden sind. „Seit dem Start der Kalb-Verlosung haben sich 4.506 oder 40 Prozent der 11.513 gefährdeten Menschen für die Covid-19-Impfung bereits registriert", teilte Bezirkschef Boonlue Thammanurak mit.

In Übereinstimmung mit Thailands Ziel, 70 Prozent der Bevölkerung jeder Provinz zu impfen, um eine Herdenimmunität zu erreichen, müssen mindestens 1,13 Millionen der 1,73 Millionen Einwohner von Chiang Mai ihre erste Impfung erhalten, sagte der Staatssekretär der Provinzbehörde Kanok Srivichainan. Im nächsten Monat sollen in Chiang Mai 68.000 Menschen geimpft werden, gefolgt von 419.000 im Juli, 238.000 im August und 408.000 im September. Auch Frauen und Männer aus einer anderen Provinz, die in Chiang Mai arbeiten oder studieren, können sich für eine Impfung registrieren lassen