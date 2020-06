BANGKOK: Nachdem die offizielle Bestätigung des staatlichen Busunternehmens Transport Company in den letzten Tagen unter ausländischen Residenten in Thailand für einen Sturm der Entrüstung sorgte, wegen der Covid-19-Gefahr bis auf Weiteres keine Ausländer in seinen Bussen zu transportieren (DER FARANG berichtete), erfolgte am Donnerstag weiteres Ungemach für in Thailand lebende Ausländer. So bestätigte der weltbekannte Wat Pho gegenüber der Presse, Ausländern bis auf Weiteres keinen Einlass zu gewähren.

Den Stein ins Rollen brachte der bekannte britische Englischlehrer und Thailand-Blogger Richard Barrow mit einem Facebook-Posting. Als er am Donnerstag den nach der Corona-Pause wieder für die Öffentlichkeit geöffneten Tempel besichtigen wollte, um über seinen Besuch in seinem Reiseblog zu berichten, wurde ihm der Zutritt mit der Begründung verweigert, dass bis auf Weiteres nur thailändischen Staatsbürgern Einlass gewährt wird. Sein Hinweis, dass er kein Tourist sei, sondern seit vielen Jahren im Königreich leben und arbeiten würde, wurde zurückgewiesen.

Zutrittsverbot für Ausländer mit Renovierung begründet

Nachdem mehrere Medien, darunter „Coconuts Bangkok“ und „Khaosod English“, über das Zutrittsverbot für Ausländer berichteten und Rassismusvorwürfe laut werden, begründete die Leitung des buddhistischen Tempels ihre Entscheidung mit nachfolgender Pressenachricht:

„Aufgrund der laufenden Restaurierungsarbeiten an der Statue des Liegenden Buddhas und an den Gemälden im Inneren des Gebäudes, ist für nichtthailändische Staatsangehörige kein Zutritt möglich. Es wurde beschlossen, Touristen den Zutritt aus Gründen der Sicherheit zu verwehren. Es wurde sich darauf geeinigt, dass die Covid-19-Situation der passende Zeitpunkt sei, um die notwendigen Arbeiten auszuführen. Wir bedauern die Unannehmlichkeit, die einige Menschen als Enttäuschung empfinden könnten. Der Tempel soll ab dem 1. Juli 2020 wieder für alle geöffnet werden.“

Original-Nachricht des Wat Pho auf Thailändisch

เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซมภาพจิตกรรมฝาผนังและ องค์พระพุทธไสยาสภายในวิหารซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ทางวัดเกรงจะเกิดอันตรายและไม่สะดวกในการเที่ยวชม จึงยังไม่ได้เปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ซึ่งทางวัดพระเชตุพน จะเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563