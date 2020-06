Die meisten Buslinien der staatlichen Transport Company werden wieder bedient, jedoch ohne ausländische Passagiere an Bord. Ihnen wird die Beförderung bis auf Weiteres verweigert. Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Der staatliche Busbetreiber Transport Co. nimmt auf seinen interprovinziellen Fahrten keine Ausländer mit, berichtet „Khao Sod“. Die Corona-Notstandsgesetze sollen Ausländer von den Diensten ausschließen.

Transport Co. hat die meisten ihrer Dienste in Provinzen im ganzen Land wieder aufgenommen. Aber ausländische Reisende dürfen nicht in ihre Busse einsteigen, weil sie keine thailändischen Personalausweise besitzen, sagte eine Kundendienstmitarbeiterin. Auf die Frage, ob Ausländer stattdessen Pässe vorzeigen können, meinte sie nein. „Es ist Firmenpolitik, entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten", fügte die Frau hinzu.

Transport Co. kündigt auf ihrer Website an, dass sie sich das Recht vorbehält, einen Platz nur für thailändische Staatsangehörige zu buchen, wobei sie sich auf eine nicht näher bezeichnete Klausel im Rahmen des Dringlichkeitserlasses beruft.

Andere interprovinzielle Busanbieter haben eine solche Regel nicht. Private Anbieter wie Nakhonchai Air und Sombat Tour sagen, Ausländer seien an Bord willkommen. Allerdings müssten sie die lokalen Quarantänebestimmungen nachfragen, da in einigen Provinzen immer noch eine 14-tägige Quarantäne für Ausländer gilt. Ausländer dürfen auch Fernzüge besteigen, heißt es bei der thailändischen Staatsbahn.