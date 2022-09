Von: Björn Jahner | 03.09.22

BANGKOK: Hochgeschwindigkeitszüge sind ein wichtiger Baustein in Thailands ehrgeizigem Plan betreffend die Entwicklung des Königreichs zum Logistikdrehkreuz Indochinas, weshalb der Ausbau des Schienenverkehrssystems des Landes eine Schlüsselpriorität im strategischen 20-Jahres-Entwicklungsplan der Regierung (2018 bis 2037) hat.

In den letzten Jahren wurden mehrere neue Entwicklungsprojekte für den Schienenverkehr auf den Weg gebracht, darunter Elektrozugprojekte in Bangkok und in den umliegenden Provinzen, die erste Phase eines thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeitszugprojekts und ein Hochgeschwindigkeitszugprojekt, das die Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao miteinander soll.

Als Reaktion auf die Entwicklungspolitik des Schienenverkehrs der Regierung hat sich die Thailändische Staatsbahn (SRT) zum Ziel gesetzt, in naher Zukunft ein landesweites Projekt für Hochgeschwindigkeitszüge im Norden, Nordosten, Osten und Süden umzusetzen.

Die nördliche Hochgeschwindigkeitslinie wird Bangkok mit Chiang Mai im Norden des Landes verbinden, die östliche Linie Bangkok mit Rayong, die nordöstliche Linie Bangkok mit Nong Khai an der thailändisch-laotischen Grenze und die südliche Bangkok mit Padang Besar an der thailändisch-laotischen Grenze.

Die Projekte haben eine geschätzte Gesamtlänge von 2.700 km, von denen 1.207 km in der ersten Phase (als dringend angesehen), weitere 702 km mittelfristig und die restlichen 791 km langfristig umgesetzt werden, so die SRT.

„Dieses Hochgeschwindigkeitszugnetz wird nicht nur Teile Thailands verbinden, sondern als Schienenverbindung in ganz Asien dienen“, betonte die SRT.

Ein Highlight aller vier Projekte ist das thailändisch-chinesische Hochgeschwindigkeitszugprojekt, das nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung über das Projekt zwischen der thailändischen und der chinesischen Regierung am 12. Mai 2016 in Peking zur Umsetzung in zwei Phasen aufgeteilt wird.

Die erste Projektphase umfasst den Bau eines Hochgeschwindigkeitszugsystems von Bangkok nach Nakhon Ratchasima, die zweite Phase die Strecke von Nakhon Ratchasima nach Nong Khai.

Die erste Phase wird 179,41 Milliarden Baht kosten und wird von der thailändischen Seite finanziert. Die 250 km lange Bahnstrecke von Bang Sue in Bangkok bis Nakhon Ratchasima wird sechs Stationen umfassen und soll 2026 eröffnet werden.

Sechs Fuxing Hao CR300-Züge werden auf dieser Strecke verkehren. Jeder Zug besteht aus acht Waggons mit insgesamt 594 Sitzplätzen – 96 First-Class-Sitze und 498 Standard-Class-Sitze. Die maximale Fahrtzeit vom ersten bis zum letzten Bahnhof beträgt eineinhalb Stunden, die Züge starten täglich von 06.00 bis 12.00 Uhr alle 90 Minuten. Der Fahrpreis liegt zwischen 105 und 535 Baht.

Die zweite Phase des thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeitszugprojekts, das sich über 357 km von Nakhon Ratchasima nach Nong Kai erstreckt, verbindet Thailand mit Laos und die laotische Hauptstadt Vientiane mit Kunming (China).

Nachdem bereits eine Umweltverträglichkeitsprüfung bestanden wurde, soll die zweite Phase etwa drei bis vier Jahre nach der ersten Phase oder zwischen 2029 und 2030 abgeschlossen sein.

„Wenn alle vier Hochgeschwindigkeitsprojekte vollständig gebaut und verbunden sind, werden sie als Bindeglied eines riesigen Netzes für den Schienentransport von Passagieren und Fracht zwischen China und Malaysia über Laos und Thailand dienen“, erläuterte die SRT.

Die östliche Hochgeschwindigkeitsbahn wird auch eine Verbindung sowohl zum Hafen von Map Ta Phut als auch zu den großen Flughäfen Thailands bieten.