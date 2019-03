Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.19

BANGKOK: Zunehmend sind thailändische Kinder übergewichtig und zu kurz.

Laut dem ehemaligen stellvertretenden Gesundheitsminister Wanlop Thainua hat eine Studie gezeigt, dass 10,6 Prozent der Kinder unter fünf Jahren für ihre Altersgruppe zu kurz sind, obwohl die durchschnittliche Körpergröße in Thailand mit 0,89 Meter etwas höher ausfällt als der globale Durchschnitt von 0,77. Dem Bericht zufolge sind 9,1 Prozent der Jugendlichen übergewichtig und 5,6 Prozent zu dünn. Bei Kindern zwischen 6 und 14 Jahren waren 8,3 Prozent zu kurz, 13,1 Prozent übergewichtig und 4,3 Prozent zu dünn. Das Gesundheitsministerium möchte, dass mindestens 68 Prozent der 6- bis 14-Jährigen in diesem Jahr ein gesundes Gewicht und eine gesunde Körpergröße erreichen. Wanlop fordert, die Unterernährung in allen Altersgruppen, insbesondere unter Kindern, zu bekämpfen. So fördert das Programm „Die ersten 1.000 Tage des Lebens“ die Entwicklung und das Wohlergehen von Kindern von der Geburt bis zum zweiten Geburtstag durch bessere Betreuung nach der Geburt, durch richtige Ernährung und angemessene Elternschaft.