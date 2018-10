STUTTGART (dpa) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kooperiert künftig mit dem chinesischen Super-League-Club Guangzhou R&F.

Die Zusammenarbeit startete am Mittwoch in der Millionenstadt Guangzhou und ist zunächst auf fünf Jahre ausgelegt, wie der Verein am Mittwochabend mitteilte. «Wir werden ab jetzt gemeinsam daran arbeiten, dass R&F von unserem Fachwissen profitiert und gleichzeitig auch wir neue Impulse erhalten», sagte Präsidiumsmitglied Thomas Hitzlsperger, der für die Partnerschaft mit nach China gereist war. Die Kooperation soll alle Aspekte, Handlungs- und Geschäftsfelder im professionellen Fußball umfassen, wie der VfB erklärte.