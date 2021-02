Verkäufer auf Märkten haben hohes Infektionsrisiko

BANGKOK: Eine Analyse von Covid-19-Fällen, die von Märkten stammen, zeigt, dass Verkäufer im Vergleich zu Käufern ein größeres Infektionsrisiko haben, berichtete Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA).

Das Zentrum untersuchte 1.815 Infektionen, die landesweit mit Märkten in Verbindung gebracht wurden und fand heraus, dass 90,19 Prozent der Fälle von Verkäufern und nur 9,81 Prozent von Kunden stammten. Die meisten der Infektionen oder 96,86 Prozent wurden auf Frischmärkten und 3,14 Prozent auf Flohmärkten gefunden. Die meisten Patienten (88,27%) waren Wanderarbeiter aus Myanmar, die auf Frischmärkten arbeiteten, besonders hoch war die Ansteckung, wenn sie Meeresfrüchte verkauften.

Die 1.815 Fälle stammten aus 36 Provinzen, wobei Samut Sakhon die Liste mit 1.496 Patienten anführte, die auf Frischmärkten gefunden wurden und 46 auf Flohmärkten, gefolgt von Bangkok mit 71 auf Frischmärkten und sechs auf Flohmärkten, Nonthaburi mit 51 auf Frischmärkten und einem auf Flohmärkten, Pathum Thani mit 26 und einem sowie Samut Prakan mit 23 und einem.

Der Hauptgrund für die Infektionen war die Nichteinhaltung der Präventivmaßnahmen wie Abstandhalten, Maskentragen, Händewaschen, Temperaturkontrolle und Thai-Chana-Check. Das Versäumnis, häufig berührte Bereiche wie Toilettentürklinken zu reinigen, wurde ebenfalls für die Infektionen verantwortlich gemacht. Das CCSA empfiehlt, Verkäufer sollten zum Schutz hinter Plastikplatten sitzen. Dr. Taweesin fügte hinzu, dass die Verkäufer die Präventivmaßnahmen strikt befolgen müssten, da sie sich lange auf dem Markt aufhielten, im Gegensatz zu den Kunden.

Das CCSA meldete am Mittwoch einen Todesfall und 157 neue Infektionen. Bei dem 80. Todesfall in Thailand handelt es sich um eine 65-jährige Frau aus Samut Sakhon. Sie hatte Kehlkopfkrebs, Hyperlipidämie und eine chronische Nierenerkrankung. Sie wurde von einem ihrer Familienmitglieder angesteckt. Als sie am 29. Dezember zur Dialyse in ein privates Krankenhaus ging, bemerkten die Ärzte, dass die Frau zitterte. Ein Test brachte ein positives Ergebnis. Ihr Zustand verschlimmerte sich, nachdem sie in ein Krankenhaus in Bangkok verlegt wurde. Sie hatte Schwierigkeiten beim Atmen und wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Sie hatte Blutungen um ihre Trachealkanüle, und in ihrem Blut wurde ein Pilz gefunden. Sie verstarb am 8. Februar.