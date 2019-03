Tsunamiwarnung für Thailands Süden

Boje des Tsunami-Warnsystems in der Andamanensee. Foto: The Thaiger

EILMELDUNG - BANGKOK: Für sechs thailändische Provinzen im Süden des Landes wurde in Folge von zwei Erdbeben im Indischen Ozean am Samstag eine Tsunamiwarnung ausgesprochen, informiert die russische Nachrichtenagentur Sputnik mit Verweis auf eine Meldung vom thailändischen „Department of Disaster Prevention and Mitigation“.

Sie gilt in den Provinzen Ranong, Phuket, Phang Nga, Krabi, Trang und Satun. Laut „US Geological Survey“ erfolgten in der Nähe der thailändischen Inseln in der Andamanensee um 11.29 Uhr und 11.34 Uhr GMT zwei Beben mit der Stärke 5,1. Die Andamanensee-Region ist seismisch sehr aktiv undleiset regelmäßig unter starken Erdbeben. Beim folgenschweren Sumatra-Andamanen-Beben im Jahr 2004, das einen Tsunami auslöste, starben Hunderttausende Menschen in mehreren an den Indischen Ozean grenzenden Staaten, so auch in Thailands Süden.