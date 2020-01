Von: Redaktion DER FARANG | 16.01.20

BANGKOK: Die Zahl der ausländischen Urlauber wird nach Einschätzung des Tourismusrates in diesem Jahr gegenüber 2019 weniger als 5 Prozent steigen, wegen der sich verlangsamten Weltwirtschaft, des verschärften Wettbewerbs und der starken Baht-Währung.

Im Vorjahr urlaubten 39,7 Millionen Ausländer im Königreich. Damit hat die Tourismusindustrie das Ziel von 40 Millionen verfehlt, sagte der Vorsitzende Chairat Triratanajaraspon der Nachrichtenagentur Reuters. „Früher verzeichneten wir ein Wachstum von mehr als 10 Prozent, aber in diesem Jahr erwarten wir weniger als 5 Prozent.“ Der Tourismus sei ein wesentlicher Motor der thailändischen Wirtschaft, aber die Stärke seiner Währung habe die Kaufkraft der Touristen beeinträchtigt, insbesondere derjenigen aus China, Thailands größter Besucherquelle.

Die Zahl der chinesischen Besucher werde in diesem Jahr bei rund 11 Millionen liegen, da immer mehr Chinesen in andere asiatische Länder reisten. Ein weiterer Grund, warum die Zahl der Chinesen nicht so stark zulege, sei der Baht, der gegenüber dem chinesischen Yuan im vergangenen Jahr um 10,7 Prozent gestiegen sei, fügte Chairat hinzu. Er erwartet, dass die Zahl der indischen Touristen in diesem Jahr von mehr als zwei Millionen im Jahr 2019 um über 30 Prozent steigen wird. Inder kämen auch um Hochzeiten zu feiern und ihre Flitterwochen im Königreich zu verleben. Indien sei ein Markt mit höherer Kaufkraft.