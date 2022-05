Von: Björn Jahner | 24.05.22

BANGKOK: Die finanziell angeschlagene thailändische Fluggesellschaft Thai Airways International (THAI) wird am Mittwoch eine alte Boeing 737-400 versteigern, wie sie auf ihrer Facebook-Seite TG Warehouse Sale mitteilte.

In dem Facebook-Beitrag heißt es, dass der Verkauf eine seltene Gelegenheit für Sammler darstellt, die sich für den Airframe eines Schmalrumpfflugzeugs interessieren, das eine lange Geschichte mit der THAI aufweist.

Die alte Boeing könnte in ein Café umgewandelt oder als Attraktion in einem Ferienort aufgestellt werden, hieß es. Die Auktion findet am Mittwoch (25. Mai 2022) um 15.00 Uhr (Thai-Zeit) auf Facebook Live statt.

Im März verdiente die Fluggesellschaft in weniger als einer Minute über 1 Million Baht durch den Verkauf von Passagiersitzen, die sie aus ihren ausgemusterten Flugzeugen ausgebaut hatte. Dreißig Sitzpaare in verschiedenen Farben, darunter auch das charakteristische Lila und Rosa der Fluggesellschaft, waren während eines Live-Streamings auf der Facebook-Seite TG Warehouse Sale schnell vergriffen.

THAI hat 45 Flugzeuge verkauft oder ist dabei, sie zu verkaufen, so dass sie noch 58 Flugzeuge besitzt, ohne die drei 777-300, die sie letzten Monat geleast hat.

Letzte Woche meldete die Fluggesellschaft einen Umsatzanstieg von 155 Prozent und einen geringeren Verlust im ersten Quartal dieses Jahres, wobei die Liquidität auf den höchsten Stand seit dem Insolvenzantrag des Unternehmens im Jahr 2020 gestiegen ist.