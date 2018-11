Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.18

Beinahe menschenleer präsentierte sich Pattayas Central Festival nach der Eröffnung der neuen Konkurrenz, berichtet ein Leser:

Mit der Eröffnung des Terminal 21 in Pattaya ist eingetreten, was viele Urlauber und Residenten befürchtet haben: In der ersten Woche nach der Eröffnung der neuen Mega-Mall präsentierte sich das CentralFestival Pattaya Beach und somit der bisherige Platzhirsch im Einzelhandel der Touristenmetropole beinahe menschenleer! Selbst der ansonsten stets volle Food Court in der Keller­etage des Einkaufszentrums erschien regelrecht verwaist. Ich bin gespannt, wie sich diese Situation weiter entwi­ckeln wird und ob sich nach dem anfänglichen „Terminal-Hype“ die Konsumenten etwa gleichmäßig auf die beiden Branchenriesen verteilen werden.

Tom Gabler, Pattaya