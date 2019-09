Taxifahrer stiehlt Chinesen Wertsachen

BANGKOK: Die Polizei fahndet nach einem Taxifahrer, der einem chinesischen Geschäftsmann Wertgegenstände von mehr als 3,6 Millionen Baht gestohlen hat.

Laut dem Chinesen war dieser mit Freunden in der Royal City Avenue ausgegangen. Um 5 Uhr morgens hielt er ein Taxi an, das ihn nach Hause bringen sollte. Er schlief in dem Wagen ein und wachte gegen 7 Uhr an der Soi Ekamai 12 am Straßenrand auf. Alle seine Wertsachen waren verschwunden, darunter eine 2,3 Millionen Baht teure Patek-Philippe-Uhr, ein Diamantring von 1,3 Millionen Baht, ein Ehering von 200.000 Baht. zwei Mobiltelefone und 30.000 Baht in bar. Die Polizei wertet Videoüberwachungskameras entlang der Route aus, um die Bewegungen des Taxis zu verfolgen.