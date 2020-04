Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.20

TAT stellt "Amazing Thailand Safety and Health Administration" vor: SHA"-Zertifizierung ein. Foto Koh Kradan: The Thaiger.

BANGKOK: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) will in Zusammenarbeit mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor SHA-Zertifikate („Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA“) einführen, um die Standards der Tourismusbranche zu verbessern und das Vertrauen internationaler und einheimischer Touristen in das Reiseziel Thailand zu stärken.

Das Projekt ist Teil der Bemühungen der TAT, die Auswirkungen der Coronavirus-Krise zu mildern und die Erholung im Reise- und Tourismussektor zu beschleunigen. Zudem soll die SHA-Zertifizierung thailändische Tourismusunternehmen auf die Rückkehr ausländischer Urlauber vorbereiten. Zu den Arbeiten an der Zertifizierung gehören die Festlegung der SHA-Kriterien, die Bildung eines Ausschusses, die Vorbereitung des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens sowie die Planung von Marketing und Werbung für die SHA-zertifizierten Tourismuseinrichtungen und -dienstleistungen.