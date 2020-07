Suphan Buri kurbelt den Tourismus an

Von: Redaktion DER FARANG | 11.07.20

Der riesige Drache in Suphanburi. Archivfoto: The Nation

SUPHAN BURI: Die staatliche Agentur DASTA, die sich auf nachhaltigen Tourismus konzentriert, hat mit 17 öffentlichen und privaten Organisationen eine Absichtserklärung unterzeichnet, um den Tourismus in der Provinz Suphan Buri im Rahmen des Konzepts „Tourismus für alle" anzukurbeln.

Thaweepong Wichaidit, Generaldirektor der Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (DASTA), sagte, das Ziel sei die Entwicklung von Tourismusgebieten in der Provinz und die Verbesserung von Standorten für alle Arten von Besuchern. Gebäude, Hotels, Restaurants, öffentliche Toiletten und Parkplätze sollen rollstuhlfreundlich gestaltet werden. Die DASTA wird auch mit Organisationen zusammenarbeiten zur Ausweitung der Tourismusindustrie in Suphan Buri. Die staatliche Tourismusbehörde will zudem über das Programm „Tourismus für alle“ und mit der Kampagne „Amazing Thailand Safety and Health Administration" sicherzustellen, dass alle Urlauber darauf vertrauen können, vor Covid-19 sicher zu sein.