Von: Björn Jahner | 05.05.24

BANGKOK: Am 29. April 2024 erreichte der Stromverbrauch in Thailand mit 36.699,9 Megawatt einen historischen Höhepunkt. Dieser Anstieg wird vor allem durch das heiße Wetter und das nächtliche Aufladen von Elektrofahrzeugen verursacht, erklärt Veerapat Kiatfuengfoo, Sprecher des Energieministeriums.

Obwohl die Zahl der installierten Solarmodule aufgrund sinkender Preise gestiegen ist, konnte die Solarenergie den starken Anstieg der Stromnachfrage nicht bewältigen. Solaranlagen sind primär tagsüber effektiv, während der Stromverbrauch, insbesondere durch Klimaanlagen und das Laden von Elektroautos, in den Abendstunden zunimmt.

„Die Hitzewelle, die Thailand in der letzten Woche erlebte, führte zu einem ungewöhnlich hohen Bedarf an elektrischer Energie, besonders bemerkenswert am Abend des 29. April“, berichtet Veerapat. Trotz des rekordverdächtigen Verbrauchs verfügt Thailand noch über eine Reservekapazität von 25,8 Prozent, ein Rückgang im Vergleich zu den 30,9 Prozent im Mai des Vorjahres.

Veerapat führt den Spitzenverbrauch auf mehrere Faktoren zurück: Die anhaltende Hitze erhöht den Bedarf an Kühlung in den Abendstunden, wenn die Solarenergie nicht verfügbar ist, und der Trend zum nächtlichen Laden von Elektroautos verstärkt diese Nachfrage zusätzlich. Der Strombedarf hat von Januar bis April 2024 stetig zugenommen, mit fünf neuen Verbrauchsrekorden in den ersten vier Monaten des Jahres.

Die Entwicklung zeigt, dass trotz der Fortschritte in der Solartechnologie die Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen weiterhin besteht, besonders während der Spitzenzeiten, die durch moderne Lebensgewohnheiten wie das Laden von Elektrofahrzeugen nachts definiert sind.