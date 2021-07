BANGKOK: Die neue Saison der Thai League 1 wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie erneut verschoben und beginnt nun am 3. September. Darauf einigten sich die Football Association of Thailand (FAT), die Thai League Co und die Vereine.

Die Liga sollte ursprünglich in diesem Monat beginnen, aber der Start wurde auf den 13. August verschoben. Obwohl die neue Saison nun erst am 3. September anfangen soll, bleibt der letzte Spieltag der 21. Mai. Sollten die Covid-19-Beschränkungen bis September in Kraft bleiben, müssen die Teams in den dunkelroten Zonen an Spielorten außerhalb ihrer Provinzen antreten (Bangkok, Pathum Thani, Chonburi und Samut Prakan).