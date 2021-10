UPDATE - KHON KAEN: Am Montag suchte eine Delegation von Staatsanwälten die thailändische Masseurin im Khon Kaen Hospital auf, die in der Vorwoche von einem Amerikaner in einem traditionellen Massagesalon in der Isaan-Großstadt schwer misshandelt und vergewaltigt wurde. Sie befindet sich zwischenzeitlich auf dem Weg der Besserung.

Laut dem Chefankläger der Region 4 Parindech Siriphanich handele es sich um einen Fall von höchstem öffentlichen Interesse, weshalb der mutmaßliche Täter mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden soll, wenn er schuldig befunden wird.

Khun Parindech wurde bei der Befragung des Opfers zum Fall von dem lokalen Staatsanwalt Maneewan Thammapra begleitet. Ziel des Besuchs war auch, die 45-jährige Frau und ihre Angehörigen über ihr Recht auf Entschädigung in dem straf- und zivilrechtlichen Verfahren aufzuklären.

Der mutmaßlich Täter, der 37-jährige Amerikaner Robert G., wurde am letzten Wochenende im Bangkoker Rotlichtbezirk Nana verhaftet, nachdem er am Montag vor einer Woche die Frau auf ihrer Arbeitsstelle, den Massagesalon „Dee Na“ in der Rop Muang Road in Khon Kaen, brutal attackiert und vergewaltigt hatte.

Der Ausländer, dessen Kaution vom Gericht abgelehnt wurde, soll nach der Tat auch ein minderjähriges Mädchen an einem Verkaufsstand für Honig sexuell belästigt haben – ebenfalls in der Nordostprovinz Khon Kaen.

Ihm wird schwere Körperverletzung, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung vorgeworfen.

Khun Parindech sagte gegenüber der Presse, dass es dem Opfer zwischenzeitlich besser gehe, es aber immer noch auf der Intensivstation liege. Die Frau war am Montag in der Lage, in einem 20-minütigen Verhör auf die Fragen der Ärzte, Krankenschwestern und Staatsanwälte zu antworten.

Sollte der Ausländer für schuldig befunden werden, würde er mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden, kündigte Khun Parindeck auf einer Pressekonferenz zum Fall am Dienstag an.