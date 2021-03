CHIANG MAI: Die Geo-Informatik und Space Technology Development Agency (GISTDA) hat am Dienstag Bilder der Satelliten Aqua und Suomi NPP veröffentlicht, die am Montag aufgenommen wurden und dichten Smog zeigen, der durch Waldbrände in der nördlichen Region Thailands verursacht wurde.

Dunst lag über 17 nördlichen Provinzen, mit einer hohen Konzentration über Chiang Rai, Lampang, Phayao, Nan, Chiang Mai und Mae Hong Son. Auf dem Aqua-Bild stellen rote Punkte Waldbrände im Norden dar, während blaue Punkte auf Waldbrände in Myanmar hinweisen. Die GISTDA, die dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Innovation untersteht, berichtete, dass es am Montag über 6.300 Hotspots in Myanmar gab.

Das Suomi-NPP-Bild zeigte 1.737 Hitzepunkte in Thailand, davon 1.494 in der nördlichen Region. Mae Hong Son hat die meisten Hitzespots mit 465, gefolgt von Chiang Mai mit 355 und Lampang mit 193. „Die Überwachung der Hitzepunkte durch Satelliten wird helfen, Hilfsmaßnahmen zu planen, besonders in Nationalparks, Wäldern und landwirtschaftlichen Gebieten", heißt es bei der Agentur. Die Aktualisierungen der Waldbrände mittels Satellitenbilder können unter http://fire.gistda.or.th verfolgt werden.