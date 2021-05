Quarantänefreie Einreise für ganz Thailand gefordert

BANGKOK: In einem offenen Brief an Premierminister Prayut Chan-o-cha hat William Heinecke, Gründer und Vorsitzender von Minor International (MINT), die Regierung aufgefordert, die Tourismusindustrie wieder anzukurbeln, indem sie landesweit einen quarantänefreien Urlaub für geimpfte Touristen anbietet, sobald diese negativ getestet wurden.

Die quarantänefreie Einreise sollte nicht auf bestimmte Gebiete beschränkt werden, da geimpfte Touristen aus Ländern mit geringem Risiko, die negativ getestet wurden, Gesichtsmasken tragen und deren Bewegung verfolgt werden, ein viel geringeres Risiko der Übertragung darstellten. Sie sollten frei reisen können. Eine 14-tägige Quarantänezeit ist nach Einschätzung von William Heineke nicht gerechtfertigt, da es keinen Bericht gebe, der darauf hindeute, dass eine Lockerung der Quarantäne auf 7 bis10 Tage einen neuen Virenausbruch verursacht habe. Die neue Welle sei höchstwahrscheinlich aus einer lokalen Übertragung entstanden.

„Jede Quarantäneanforderung für Reisende wird Thailand gegenüber anderen Tourismuszielen, die eine bequeme Einreise erlauben, nicht wettbewerbsfähig machen", sagte der Vorsitzende weiter. Das Außenministerium sollte an Reisevereinbarungen mit Ländern mit geringem bis zu einem mittleren Risiko für eine quarantänefreie Einreise arbeiten. Für Impfpässe müsse sofort ein klares System eingeführt werden, zusammen mit der Wiedereinführung der Visumbefreiung, um das Reisen zu erleichtern.

Minor International ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in Bangkok. Die drei Kerngeschäfte von Minor sind Gastgewerbe, Restaurants und der Vertrieb von Lifestyle-Marken, die unter den Tochtergesellschaften Minor Hotels, Minor Food und Minor Lifestyle betrieben werden.