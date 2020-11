Quarantäne-Hotels können bei Agoda gebucht werden

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium arbeitet mit der Online-Hotelbuchungsplattform Agoda zusammen, um Thais und Ausländern zu helfen, ihren Aufenthalt in einer alternativen staatlichen Quarantäneeinrichtung zu buchen.

Die Vereinbarung wurde am Freitag im Mövenpick Hotel BDMS Wellness Resort Bangkok vom stellvertretenden Gesundheitsminister Dr. Satit Pitutecha vorgestellt. Anwesend war auch John Brown, der Vorstandsvorsitzende von Agoda. Bei Agoda können Menschen, die nach Thailand zurückkehren oder das Land besuchen möchten, bequem Quarantäne-Pakete suchen und buchen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

Die Plattform arbeitet in 39 Sprachen. Unterstützung und Kundenbetreuung werden rund um die Uhr in 21 Sprachen, darunter Englisch und Chinesisch, angeboten, sowie ein schneller und einfacher Zahlungsprozess. 113 ASQ-zertifizierte Hotels sind jetzt in der Lage, mehr als 1,2 Milliarden Baht für das Land zu erwirtschaften.

Brown dankte dem Ministerium für sein zukunftsorientiertes Denken und sagte, dass diese Zusammenarbeit zu anderen Projekten in der Zukunft beitragen werde.