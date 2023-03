Von: Björn Jahner | 21.03.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Thailändische Gerichte sind nach wie vor begehrte Delikatessen bei Feinschmeckern in aller Welt. TasteAtlas, ein erlebnisorientierter Online-Reiseführer für traditionelles Essen, der authentische Rezepte, Rezensionen von Lebensmittelkritikern und Forschungsartikel über beliebte Zutaten und Gerichte zusammenstellt, hat Thailands Phanaeng-Curry zum besten Eintopf der Welt gekürt, noch vor dem japanischen Curry und dem Sichuan Hot Pot.

TasteAtlas hat Phanaeng-Curry mit 4,8 von 5 Punkten an die Spitze der Rangliste der besten Eintöpfe der Welt gesetzt. Die Website beschreibt Phanaeng-Curry als eine Art thailändisches Curry, das sich durch seine dicke Konsistenz und einen salzig-süßen Erdnussgeschmack auszeichnet. Es besteht aus Fleisch, das mit getrockneten Chilis, Kaffirlimettenblättern, Kokosnussmilch, Koriander, Kreuzkümmel, Knoblauch, Zitronengras, Schalotten und Erdnüssen geschmort wird. Das Gericht wird traditionell ohne Gemüse zubereitet.

Ein weiteres thailändisches Gericht, das es in die Top Ten geschafft hat, ist das Massaman-Curry, das mit einer Note von 4,6 auf Platz acht landet. Laut TasteAtlas hebt sich Massaman von anderen thailändischen Currys ab, da es die mildeste und süßeste Sorte ist. Die Webseite beschreibt Massaman-Curry als eine Kombination aus cremiger Kokosmilch, Fleisch, Kartoffeln und einer Currypaste mit gerösteten Gewürzen und hebt die Verwendung von Kokosmilch in diesem Gericht als authentisches thailändisches Element hervor, das eine reichhaltige Grundlage für die übrigen Zutaten bildet. Für dieses Gericht werden in der Regel dickere Fleischstücke wie Rind, Huhn mit Knochen, Lamm und Hammelfleisch verwendet, die zusammen mit Gewürzen wie Kreuzkümmel, Koriander, Nelken, Zimt und Pfefferkörnern, gemischt mit frischem Knoblauch, Chili, Galgant, Zitronengras, Tamarindenpaste und Palmzucker gekocht werden.