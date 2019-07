Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.19

BANGKOK: Erneut hat eine Behörde Männer vor den Gefahren einer Penisvergrößerung durch Injektionen gewarnt. Laut dem Department of Health Service Support können Injektionen zu schweren Infektionen und sogar zu Krebs führen. Der stellvertretende Generaldirektor Arkhom Praditsuwan sagte am Dienstag, Penisinjektionen seien bei thailändischen Männern weit verbreitet, um Frauen zu beeindrucken. In illegalen Kliniken würden für Injektionen Substanzen verabreicht, die nicht zugelassen seien, wie Olivenöl, pflanzliches Silikon und Silikon in Industriequalität.

Das Injizieren dieser Substanzen werde den Penis nicht vergrößern, aber eine Infektion, eine Schwellung und einen Mangel an Elastizität verursachen. Das führe zu Schwierigkeiten beim Wasserlassen und beim Sex. Diejenigen, die die Injektionen erhielten, riskierten auch tödliche Viren wie HIV und Hepatitis, wenn die Ausrüstung in der Klinik kontaminiert sei. Schwere und chronische Infektionen infolge nicht zugelassener Substanzen könnten eine Amputation erforderlich machen und Krebs verursachen, sagte Arkhom weiter.

Anbieter von nicht genehmigten Injektionen müssen mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren und / oder einer Geldstrafe von bis zu 30.000 Baht rechnen, weil sie gegen den Medical Profession Act verstoßen. Sie könnten zudem zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und / oder einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Baht verurteilt werden, weil sie eine illegale Klinik betreiben.