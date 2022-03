BANGKOK: Nattapol Nimmanphatcharin, Generaldirektor des Digital Development for Economy and Society Act (DEPA), gab auf der zurückliegenden Ausstellung „Transform Market Showcase 2022“ im True Digital Park den großen Erfolg des staatlichen Programms „Transform Fresh Markets to New Ways“ bekannt.

Khun Nattapol erklärte, das Projekt sei im September 2021 mit dem Ziel gestartet, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Straßenverkäufer zu ermutigen, ihre Produkte auf digitalen Plattformen zu handeln und digitale Zahlungen zu akzeptieren.

Bis März 2022 hatte das Programm 30.050 Verkäufer von 300 Frischmärkten mit 28 thailändischen digitalen Start-ups und Dienstleistern zusammengebracht, um ihnen den Onlineverkauf ihrer Produkte zu ermöglichen.

Laut Khun Nattpol hat der Verkauf von mehr als 200.000 Produkten, die über digitale Plattformen angeboten werden, bisher über 300 Milliarden Baht an Einnahmen generiert.

Nach Angaben des DEPA-Generaldirektors waren Bangkok, Samut Prakan und Samut Sakhon die drei Provinzen, in denen sich die Verkäufer zusätzlich zu ihrem traditionellen Handel dem Online-Verkauf zuwandten. Er wies darauf hin, dass einige der Programmteilnehmer ihre Geschäfte auf Frischmärkten und an Straßenständen betreiben.

Khun Nattapol fügte hinzu, dass die DEPA seit August 2021 etwa 1,2 Millionen interessierte Personen im Onlinehandel über Plattformen wie YouTube, Facebook sowie in Digital Skills geschult hat, um ihnen den Zugang zu den digitalen Technologien des Onlinehandels zu erleichtern.