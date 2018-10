Noch keine Filmrechte über Höhlenrettung vergeben

CHIANG RAI: Das Kulturministerium hat noch keine Rechte für Filme über die Höhlenrettung in Tham Luang vergeben. Damit wies die Behörde Berichte zurück, Universal Pictures habe bereits einen Vertrag unterschrieben.

Das Creative Media Panel der Regierung wird vom 15. bis 23. November eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Herstellung von Filmen und anderen Kunstformen veröffentlichen. Die 13 Mitglieder des Mu-Pa-Fußballclubs waren in der Höhle Tham Luang über zwei Wochen von Wasser eingeschlossen und wurden in einer dramatischen Aktion gerettet. Laut dem Ministerium vertritt die Regierung die Jungen und ihre Eltern, um deren geistiges Eigentum zu schützen. Geplant sind bisher 22 Filme, eine TV-Serie, animierte Spiele, Musikvideos und Bücher über die dramatische Rettung der 12 Jungen und ihres Trainers. In dem Panel sitzen Beamte aus den Ministerien für Kultur, Handel, Tourismus und Sport sowie für soziale Entwicklung.