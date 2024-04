Neues aus dem Ausland am Montag

Schomburg Zweiter beim Triathlon-Weltcup in Chengdu

CHENGDU: Triathlet Jonas Schomburg verpasst den Sieg in Chengdu nur um sieben Sekunden. Dennoch ist er zufrieden. Dafür gibt es zwei gute Gründe.

Triathlet Jonas Schomburg hat im chinesischen Chengdu über die olympische Distanz sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis erzielt. Für seinen ersten Sieg fehlten dem 30-Jährigen aus Hannover nur sieben Sekunden. Schomburg benötigte am Montag 1:43:32 Stunden für die 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Als Zweiter wurde er nur geschlagen vom Briten Max Stapley.

Zudem sammelte Schomburg weitere Punkte im Kampf ums Olympia-Ticket gegen Landsmann Lasse Nygaard, der nicht ins Ziel kam. Nygaard stieg nach dem Radfahren aus. Bei den Frauen kam Jule Behrens, die nach einem Unfall im Training im August 2023 erst den dritten Wettkampf bestritt, als Zwölfte ins Ziel. Selina Klamt wurde 21.

Sieben Tote bei Überfall auf russischen Polizeiposten im Nordkaukasus

TSCHERKESSK: Zum zweiten Mal binnen einer Woche werden russische Polizisten im Nordkaukasus bei einem Überfall getötet. Dabei «vernichteten» die Beamten laut Behörden diesmal auch fünf bewaffnete Angreifer.

Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Polizeiposten sind in der russischen Teilrepublik Karatschai-Tscherkessien im Nordkaukasus zwei Beamte und fünf Angreifer laut Behördenangaben ums Leben gekommen. Die Täter hätten sich in der Nacht zum Montag dem Posten genähert und die Polizisten angegriffen, teilte das örtliche Innenministerium in der Hauptstadt Tscherkessk mit. Dabei seien zwei Polizisten getötet und vier weitere verletzt worden. Die fünf Angreifer seien bei einem Schusswechsel an Ort und Stelle «vernichtet» worden, hieß es in der Mitteilung.

Die Vielvölkerregion im Nordkaukasus ist traditionell konfliktgeladen. Immer wieder kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen kriminellen Banden oder militanten Islamisten und Sicherheitskräften. Am 22. April waren ebenfalls bei einem Überfall auf einen Polizeiposten zwei Beamte des örtlichen Innenministeriums getötet worden. Dem russischen Ermittlungskomitee zufolge sollen die nun getöteten Angreifer auch für diesen Überfall verantwortlich gewesen sein. Bei dem neuen Vorfall sollen sie auch Sprengsätze bei sich gehabt haben.