Von: Björn Jahner | 21.12.22

BANGKOK: Die thailändische Staatsbahn (SRT) führt ab dem 3. Januar 2022 einen neuen Zubringerzug zwischen dem Bahnhof Lat Krabang des Airport Rail Link und der Station Phra Chom Klao ein.

In der dreimonatigen Pilotphase wird der Zug von Montag bis Freitag 22 Hin- und Rückfahrten pro Tag durchführen, wobei der Fahrpreis auf 10 Baht pro Person festgelegt ist, kündigte der Direktor des SRT Public Relations Center, Ekarat Sriarayanphong, am Dienstag an.

Der erste Zug verlässt den Bahnhof Lat Krabang (Karte) um 07.10 Uhr, während der letzte Zug um 20.00 Uhr in Phra Chom Klao (Karte) ankommt.

Foto: ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Der Zubringerzug wird mit Diesellokomotiven betrieben und soll mehr als 1.000 Personen pro Tag befördern, erläuterte er.

Die Station Phra Chom Klao befindet sich innerhalb des King Mongkut's Institute of Technology im Bangkoker Stadtteil Lat Krabang. Die Bahnstation wird besonders von Studenten des Instituts und den Einwohnern der Gegend genutzt, die mit dem Zug pendeln.

Die SRT will mit dem neuen Zubringerzug den Pendlern in der Innenstadt Bangkoks einen einfachen Umstieg in den Airport Rail Link bieten, der den internationalen Flughafen Suvarnabhumi mit der Innenstadt verbindet.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der SRT-Hotline 1690 und auf Facebook.