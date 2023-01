Ausländische Touristen in Bangkoks Backpacker-Meile Khaosan Road. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Wieder einmal sorgen in Thailand anscheinend vorschnell erlassene verschärfte Covid-19-Auflagen in den aktualisierten Einreisebestimmungen für internationale Flugreisende für Chaos.



So hat die Regierung am Montag (9. Januar 2023), und somit noch am selben Tag der Inkraftsetzung der verschärften Regeln, bereits deren Überarbeitung angekündigt, nachdem viele Reiseveranstalter eine Stornierungswelle ausländischer Touristen beklagten.



Gemäß den verschärften Regeln müssen Thailand-Reisende entweder vollständig gegen Covid-19 geimpft sein (2 Injektionen) oder sich bei der Ankunft einem Test unterziehen. Touristen aus Indien und China benötigen darüber hinaus eine Reisekrankenversicherung mit Covid-19-Deckung.



Thailands Minister für Tourismus und Sport Phiphat Ratchakitprakarn sagte am Montag gegenüber der Presse, dass er Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul gebeten habe, die neue Impfauflage für ausländische Besucher zu überdenken.



Er reagierte damit auf die Kritik des Fremdenverkehrsverbands von Phuket, der sich in einem Schreiben an die Regierung darüber beschwert hatte, dass die neue Regelung den touristischen Aufschwung gefährde, da seit Montag wieder chinesische Besucher einreisen dürfen.



Die verschärften Covid-19-Regeln in Thailand, die aufgrund der Besorgnis über den Anstieg der Infektionen in China abrupt wieder eingeführt wurden, traten am Montag um 01.00 Uhr in Kraft.



Minister Phiphat riet Touristen aus Ländern, die bei der Rückkehr ein negatives RT-PCR-Testergebnis vorlegen müssen, so in China und Indien, eine Krankenversicherung mit Covid-Haftung abzuschließen, damit sie die Behandlungskosten geltend machen können, falls sie in Thailand positiv auf Covid getestet werden.



Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat darüber hinaus alle Hotels angewiesen, dass sie für ihre ausländischen Gäste RT-PCR-Tests bereithalten.



Die derzeitigen Einreisebestimmungen für Besucher Thailands lauten wie folgt:



1. Passagiere, die 18 Jahre alt oder älter sind, müssen einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder einen Nachweis über die Genesung von Covid-19 vorlegen, die nicht länger als 6 Monate (180 Tage) zurückliegt; Passagiere, die nicht geimpft sind, müssen ein Schreiben ihres Arztes vorlegen, in dem der Grund dafür angegeben ist.



2. Reisende, die aus Ländern kommen, in denen Maßnahmen zur Verhinderung der Covid-19-Ausbreitung durch gelten, z.B. China oder Indien, müssen über eine Krankenversicherung verfügen, die mindestens 10.000 USD für die Behandlung von Covid-19 für den Aufenthalt in Thailand plus 7 Tage abdeckt. Diejenigen, die ein geschäftliches Arrangement haben, einschließlich des Flugpersonals und Studenten, können ein Schreiben des Gastgebers oder eine andere Form der Versicherung vorweisen, um diesen Bedarf zu decken.



3. Inhaber von Dienst- und Diplomatenpässen, Laissez-passer der Vereinten Nationen sind von der Krankenversicherungspflicht befreit.

4. Inhaber eines thailändischen Reisepasses und Transit-/Transferpassagiere sind von der Impfkontrolle und den Krankenversicherungsanforderungen befreit.



5. Die Fluggesellschaften müssen die Dokumente wie vorgeschrieben überprüfen. Kann der Fluggast nicht nachweisen, dass er diese Anforderungen erfüllt, wird er im Ankunftshafen einem Covid-19-Test unterzogen.



6. Die Fluggesellschaften müssen sich an die entsprechenden Vorschriften halten und die entsprechenden Richtlinien befolgen, wie z. B. die Aufforderung an die Fluggäste, außer während der Mahlzeiten oder in Notsituationen immer eine Maske zu tragen. 7. Jedem Fluggast, der während der Reise Symptome von Covid-19 aufweist, wird empfohlen, sich bei der Ankunft testen zu lassen.