Von: Björn Jahner | 13.09.19

BANGKOK: Asset World Corporation Plc (AWC), der Immobilienarm des Spirituosen-Tycoons Charoen Sirivadhanabhakdi (Thai Beverage, Chang-Bier), will seine Einkaufszentren in Bangkok und Chiang Mai neu ausrichten und auf dem Markt positionieren, um auf die neuen Ansprüche der Konsumenten zu reagieren.

Gemäß AWC-Hauptgeschäftsführerin Wallapa Traisorat hätte sich das Freizeitverhalten der Menschen stark geändert, weshalb der Schwerpunkt der Einzelhandelssparte ihres Unternehmens fortan auf Gastronomie und Attraktionen liegen soll, wofür 50 Prozent der zur Verfügung stehenden Gesamthandelsfläche von AWC reserviert sind. Shopping Malls müssten mit dem Trend der Zeit gehen und zu Freizeitzielen entwi­ckelt werden, unter anderem durch Indoor-Spielplätze für Familien oder Spas für ausländische Touristen, erklärt sie in der „Bangkok Post“. Das neue Konzept ziele daher darauf ab, Angebote zu schaffen, wo Menschen essen, entspannen, shoppen und sich amüsieren können. Als Beispiel benennt sie die Community Mall Tawanna Bangkapi, wo für ausländische Urlauber fortan Muay-Thai-Kämpfe und andere asiatische Kampfshows angeboten werden.



Die größte Umstrukturierung betrifft Wallapa folgend die bekannte Bangkoker IT-Mall Pantip Plaza im Stadtgebiet Pratunam, wo die Zahl der Elektronikgeschäfte stark reduziert wird, um Platz zu schaffen für Gastronomiebetriebe, insbesondere für Meeresfrüchterestaurants. Mit der Neuausrichtung will AWC das im Jahr 1984 eröffnete Einkaufszentrum zurück auf die touristische Landkarte katapultieren. Es befindet sich auf einem 10 Rai großen Grundstück an der Phetchaburi Road und umfasst eine Einzelhandelsfläche von 69.000 Quadratmetern, wovon 65 Prozent der Parzellen vermietet sind, zumeist an Betreiber von IT-Shops (70 Prozent). Nach 2022 wird auf dem Grundstück, auf dem sich die Pantip Plaza Pratunam befindet, ein Mischbauprojekt mit bis zu 170.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche errichtet. AWC besitzt 11 Einzelhandelsliegenschaften mit einer Gesamtmietfläche von 415.481 Quadratmetern.



In Betrieb sind Pantip Plaza Pratunam, Pantip Plaza Ngamwongwan, Pantip Plaza Chiang Mai, Tawanna Bangkapi, Gateway at Bangsue, O.P. Place, LaSalle’s Avenue und Asiatique. Das Unternehmen plant, Asiatique The Riverfront um 90.000 Quadratmeter zu erweitern und mit dem Bau des Bangkok Marriott The Asiatique Hotel zu ergänzen. 20 Milliarden Baht will das Unternehmen zudem in Pattaya investieren, um in der Touristenmetropole in den Jahren 2021 bis 2025 ebenfalls ein Mischbauprojekt aus dem Boden zu stampfen.