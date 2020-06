Lady-Bar in Pattaya in Vor-Corona-Zeiten. Ab dem ersten Juli dürfen die roten Lichter wieder leuchten. Foto: epa/How Hwee Young

BANGKOK: Alle noch geschlossenen Geschäfte und Aktivitäten dürfen am 1. Juli wiedereröffnen bzw. aufgenommen werden, einschließlich der Unterhaltungsstätten und der Body Massage-Salons.

Das teilte Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des Centre for Covid-19 Situation Administration, am Mittwoch mit. Es seien strenge Regelungen für die fünfte Runde der Lockerungsphase ausgearbeitet worden (DER FARANG berichtete). Denn die Geschäfte und Aktivitäten würden ein hohes Risiko der Krankheitsübertragung bergen.

Am 1. Juli beginnen landesweit die Schulen, und die Beschränkungen der Öffnungszeiten in Einkaufszentren werden aufgehoben. Kneipen, Bars, Pubs und Karaoke-Läden dürfen wieder öffnen, müssen aber um Mitternacht schließen. Für Besuchergruppen wird eine Obergrenze von fünf Personen festgelegt. Andere Gruppen können sich nicht anschließen, und Verkaufsförderungsaktivitäten werden verboten. Videospielsalons können wieder öffnen, dürfen aber keine Lebensmittel oder Getränke verkaufen. Massage Parlours mit Body Massage können unter der Bedingung wiedereröffnen, dass Kunden und Personal Gesichtsmasken tragen und auf soziale Distanzierung achten – „außer während der Badezeit", sagte Dr. Taweesilp. Die Kunden müssen die Plattform „Thai Chana“ nutzen, wenn sie einchecken, oder ihren Besuch manuell in ein Buch eintragen. Das Personal wird regelmäßig auf Covid-19 und andere Krankheiten getestet.

In all diesen Einrichtungen wird die Regierung weiterhin ein Screening der Körpertemperatur, die Verwendung von Gesichtsmasken, soziale Distanzierung, regelmäßige Reinigung, Aufnahmen von Überwachungskameras zur Erleichterung von Untersuchungen und die Verwendung von „Thai Chana“ beim Ein- und Auschecken verlangen.