Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.05.21 | Überblick

Murphy und Selby erreichen Finale der Snooker-WM

SHEFFIELD: Mark Selby und Shaun Murphy haben das Finale bei der Snooker-WM in Sheffield erreicht. Die beiden Engländer setzten sich am Samstagabend in den Vorschlussrunden-Duellen mit ihren beiden Landsmännern durch. Selby gewann sein Match gegen Stuart Bingham mit 17:15, Murphy setzte sich mit 17:12 gegen Kyren Wilson durch. Die Topfavoriten um den Ranglistenersten Judd Trump (Viertelfinale) und Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan (Achtelfinale) waren überraschend schon früher aus dem Turnier geflogen.

Football-Profi Amon-Ra St. Brown von Detroit Lions ausgewählt

CLEVELAND: Amon-Ra St. Brown beginnt seine NFL-Karriere bei den Detroit Lions. Das American-Football-Team aus dem US-Bundesstaat Michigan entschied sich im Draft der NFL am Samstag in der vierten Runde an der insgesamt 112. Position für den 21 Jahre alten Passempfänger mit deutscher Mutter und amerikanischem Vater. Sein Bruder Equanimeous St. Brown war 2018 in der sechsten Runde von den Green Bay Packers verpflichtet worden.

Atlético behauptet Tabellenführung - Real Madrid macht Druck

ELCHE: Atlético Madrid hat vier Spieltage vor dem Saisonende in der spanischen Liga seine Tabellenführung behauptet. Meister Real Madrid löste seine Pflichtaufgabe am Samstagabend wenige Stunden später ebenfalls und hält bei zwei Punkten Rückstand den Druck auf den Stadtrivalen hoch. Ohne den geschonten Nationalspieler Toni Kroos setzten sich die Königlichen zu Hause mit 2:0 (0:0) gegen CA Osasuna durch und wahrten ihre Chance auf die Titelverteidigung. Atlético hatte zuvor glücklich mit 1:0 (1:0) beim FC Elche gewonnen.

Inter in der Serie A vor Titelgewinn: Mühsamer Sieg in Crotone

CROTONE: Inter Mailand steht nach einem mühsamen Sieg beim Tabellenletzten FC Crotone dicht vor dem Gewinn der italienischen Fußball-Meisterschaft. Wenn Verfolger Atalanta Bergamo am Sonntag nicht bei Sassuolo Calcio gewinnt, ist den Nerazzuri ihr insgesamt 19. Titel in der Serie A nicht mehr zu nehmen. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte erkämpfte sich am Samstag ein 2:0 (0:0) in Crotone und hat damit vier Spiele vor dem Saisonende 14 Zähler Vorsprung auf Bergamo mit Nationalspieler Robin Gosens.

Havertz-Doppelpack für Chelsea - Man City vor siebtem Meistertitel

LONDON: Dank eines Doppelpacks von Kai Havertz haben der FC Chelsea und Trainer Thomas Tuchel einen wichtigen Erfolg auf dem Weg zur Qualifikation für die Champions League geschafft. Die Londoner setzten sich am Samstagabend mit 2:0 (1:0) beim Abstiegskandidaten FC Fulham durch und festigten ihren vierten Platz in der englischen Premier League. Havertz erzielte in der zehnten und 49. Minute beide Treffer für Chelsea, das zweite Tor legte Timo Werner für seinen Nationalmannschaftskollegen auf. Das Team von Tuchel liegt damit sechs Punkte vor dem Tabellenfünften West Ham United, der eine Partie weniger absolviert hat.

Dortmunds Morey verletzt ausgewechselt - Reus: «Sah nicht gut aus»

DORTMUND: Mateu Morey von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich möglicherweise eine schwerere Verletzung zugezogen. Der 21 Jahre alte Spanier kam am Samstag im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel im Laufduell unglücklich auf, schrie vor Schmerzen und musste mit einer augenscheinlichen Blessur am Knie vom Platz getragen werden. Gut 15 Minuten vor Spielende kam Thomas Meunier für Morey in die Partie. Der BVB war durch ein klares 5:0 (5:0) ins Pokal-Endspiel eingezogen.

Dortmund zieht mit 5:0 gegen Kiel ins DFB-Pokalfinale ein

DORTMUND: Borussia Dortmund hat Außenseiter Holstein Kiel gestoppt und zum zehnten Mal das Endspiel im DFB-Pokal erreicht. Ohne den verletzten Torjäger Erling Haaland gewann der Bundesliga-Fünfte souverän mit 5:0 (5:0) gegen das bisherige Überraschungsteam aus der 2. Liga. Die Torschützen Giovanni Reyna (16./23. Minute), Marco Reus (27.), Thorgan Hazard (32.) und Jude Bellingham (42.) sorgten im leeren Signal Iduna Park schon früh für klare Verhältnisse. Der BVB trifft am 13. Mai im Berliner Olympiastadion auf RB Leipzig, das am Freitag Werder Bremen mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen hatte.

Kommender Leipzig-Coach Marsch feiert mit RB Salzburg Pokalsieg

KLAGENFURT: Der kommende Leipziger Trainer Jesse Marsch hat wenige Wochen vor seinem Wechsel in die deutsche Bundesliga mit Red Bull Salzburg den österreichischen Pokal gewonnen. Der Tabellenführer der österreichischen Fußball-Bundesliga setzte sich am Samstagabend auch dank eines Treffers des deutschen U21-Nationalspielers Mergim Berisha mit 3:0 (1:0) gegen den Linzer ASK durch. Berisha hatte die Salzburger in Führung gebracht (45. Minute), Brenden Aaronson (66.) und Enock Mwepu (88.) erzielten die weiteren Treffer in Klagenfurt.

Für die Salzburger war es der dritte Pokalsieg in Serie nach 2019 und 2020. Auch in der Liga hat die Mannschaft des Amerikaners Marsch noch gute Chancen auf den Titel. Der 47-Jährige wechselt im Sommer nach zwei Jahren in Österreich nach Leipzig und folgt dort auf Trainer Julian Nagelsmann, der zum FC Bayern München geht. «Ich freue mich sehr für unsere Jungs, noch einen Titel zu holen, ist ein gutes Gefühl», sagte Marsch, der die Führung des deutschen Nachwuchs-Nationalspielers Berisha als «ganz wichtig» lobte.