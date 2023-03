Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Alpin-Star Shiffrin: Weniger Ski-Reisen für Klima-Schutz

BERLIN: Angesichts des Klimawandels hat Mikaela Shiffrin den Ski-Weltverband Fis aufgefordert, den Terminplan zu überdenken. «Wir können die Auswirkungen, für die wir verantwortlich sind, anerkennen. Wir könnten versuchen, nicht zweimal in einer Winter-Saison zwischen Europa und den USA hin- und herzufliegen - mit dem kompletten Gepäck und dem ganzen Tross der Athleten und Skifirmen», sagte die 26-Jährige der «Bild am Sonntag».

Die erfolgreichste Skirennfahrerin der Welt sagte weiter: «Vielleicht können wir die Reisen einschränken. Wir sollten nicht so sehr ein Teil des Problems, sondern ein Teil der Lösung sein.» Die weitreichenden Auswirkungen des Klimawandels seien zu sehen - langfristig und sogar kurzfristig in den vergangenen fünf bis zehn Jahren. «Besonders wenn ich auf den Gletschern bin», sagte Shiffrin. «Natürlich weiß ich nicht alles über den Klimawandel, bin keine Wissenschaftlerin. Aber ich kann die Auswirkungen sehen, die in meiner Karriere passiert sind.»

Der Ski-Weltverband Fis hatte die Kritik vieler Wintersportler an seinen Nachhaltigkeitsbemühungen entschieden zurückgewiesen. Wintersportler aus der ganzen Welt um Alpin-Superstar Mikaela Shiffrin hatten die Fis im Februar in einem offenen Brief aufgefordert, eine Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel zu übernehmen. Rund 150 Spitzensportler um Alpin-Superstar Shiffrin hatten etwa eine Nachhaltigkeitsstrategie, einen neuen Rennkalender und umweltschonendere Reiserouten. Zudem sollten alle Events der Fis künftig klimaneutral sein.

Formel 1 in Dschidda: Verstappen und die Aufholjagd

DSCHIDDA: Max Verstappen muss beim Großen Preis von Saudi-Arabien von Position 15 starten. Die Konkurrenz rechnet dennoch damit, dass der zweimalige Formel-1-Weltmeister und Titelverteidiger es mindestens bis aufs Podest schafft mit seinem Red Bull an diesem Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky).

Fakt I: Bisher zweimal in seiner Karriere musste Verstappen von Position 15 starten. 2015 kam er in der Qualifikation beim Großen Preis von Bahrain über den 15. Rang nicht hinaus. Im Rennen schied Verstappen vorzeitig aus. 2018 passierte es wieder in der Wüste von Sakhir. 15. Platz in der Qualifikation, vorzeitiges Ende im Rennen.

Fakt II: Von Position 14 musste Verstappen im vergangenen Jahr beim Großen Preis von Belgien starten. Nach Platz eins in der Qualifikation wurde er - wie einige andere auch - strafversetzt. Im Rennen kam Verstappen als Erster ins Ziel.