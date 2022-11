Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

RUKA/LAKE LOUISE:

Ski Alpin: Beim ersten Speed-Wochenende des Winters präsentierten sich die deutschen Skirennfahrer in starker Form. Allen voran Rückkehrer Thomas Dreßen, der zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Weltcup gleich zu Rang acht in der Abfahrt raste. Romed Baumann (Abfahrt) und Andreas Sander (Super-G) fuhren jeweils einmal unter die besten Zehn. Simon Jocher (Super-G) und Dominik Schwaiger (Abfahrt) rundeten mit einer Fahrt unter die Top-15 das gute deutsche Gesamtergebnis ab. Nur Josef Ferstl und Nachwuchshoffnung Luis Vogt mussten sich in beiden Rennen mit einer Position jenseits der besten 20 begnügen. Die Siege gingen an Norwegens Aleksander Aamodt Kilde (Abfahrt) und den Schweizer Überflieger Marco Odermatt (Super-G). In Killington belegte Lena Dürr beim Slalom-Sieg der zeitgleichen Schweizerin Wendy Holdener und Anna Swenn Larsson aus Schweden nur Rang 28.

Skispringen: Die deutschen Skispringer um Karl Geiger springen der absoluten Weltspitze weiter hinterher und haben auch in Finnland nicht in den Kampf um die Podestplätze eingegriffen. Andreas Wellinger belegte als Bester aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher am Sonntag in Ruka den siebten Platz. Geiger schied sogar bereits nach dem ersten Durchgang aus und erhielt schon zum zweiten Mal in dieser noch jungen Saison keine Weltcuppunkte. Tags zuvor war er noch Sechster geworden. Den Sieg am Sonntag teilten sich der Österreicher Stefan Kraft und Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Granerud hatte in der Qualifikation mit einem Satz auf 150,5 Meter einen Schanzenrekord aufgestellt.

Nordische Kombination: Jarl Magnus Riiber hat auch den Massenstart-Wettkampf der Nordischen Kombinierer gewonnen und seinen Rekord weiter ausgebaut. Der Norweger setzte sich im nur selten ausgetragenen Format am Sonntag vor Matteo Baud aus Frankreich und dem Japaner Ryota Yamamoto durch. Es war sein 51. Sieg im Einzelweltcup - so viele gelangen noch keinem anderen Kombinierer. Julian Schmid belegte als bester Deutscher den fünften Platz. Schmid, der am Freitag beim Saisonauftakt gewonnen hatte und am Samstag Zweiter geworden war, verteidigte seine Führung im Gesamtweltcup knapp vor Riiber.

Skilanglauf: Olympiasiegerin Katharina Hennig sehnte sich nach ihrem erfolgreichen Saisonstart nach Entspannung. «Jetzt heißt es erstmal erholen», sagte die 26-Jährige nach ihrem 13. Platz im Verfolgungsrennen über 20 Kilometer. Wie erwartet konnte Hennig am Sonntag nicht mehr glänzen, das war ihr aber tags zuvor gelungen. Mit Platz drei über zehn Kilometer in der klassischen Technik war Hennig glücklich. Eine Corona-Infektion im Oktober hatte sie nicht nachhaltig aus dem Tritt gebracht. Die Siege gingen allesamt an die Schwedinnen. Bei den Männern dominierte Johannes Hoesflot Klaebo das Auftakt-Wochenende. Er gewann am Freitag, Samstag und Sonntag.

Bob: Zwei Starts, zwei Siege: Francesco Friedrich machte beim Weltcup-Auftakt der Bobsportler im kanadischen Whistler dort weiter, wo er im Februar bei den Olympischen Winterspielen in Peking aufgehört hatte. Sowohl im Zweier mit Alexander Schüller als auch im großen Schlitten mit Thorsten Margis, Candy Bauer und Schüller war er nicht zu bezwingen. Im Zweier kam Johannes Lochner mit Erec Bruckert auf Rang drei. Einen weiteren deutschen Sieg fuhren Kim Kalicki und Anabel Galander im Frauen-Zweier ein.

Eiskunstlauf: Die deutschen Paarläufer Alisa Efimova/Ruben Blommaert haben beim Grand Prix der Eiskunstläufer im finnischen Espoo den zweiten Platz erreicht. Mit ihrer starken Kür am Samstag konnten sich die Oberstdorfer mit 170,75 Punkten noch um zwei Ränge verbessern, nachdem sie im Kurzprogramm Vierte geworden waren. Den ersten Grand-Prix-Erfolg für Italien nach neun Jahren sicherten sich Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini mit 189,74 Punkten. Dritte wurden Anastasiia Metelkina/Daniil Parkman aus Georgien (166,56).

Bradys Bucs geben in NFL Sieg gegen Browns noch aus der Hand

CLEVELAND: Tom Brady erlebt mit den Tampa Bay Buccaneers weiterhin eine unbeständige Saison und hat im elften Spiel die sechste Niederlage kassiert. Gegen die Cleveland Browns gab es am Sonntag ein 17:23. Im ersten Spiel nach dem Sieg gegen Seattle in München vor zwei Wochen hatten die Bucs bis 37 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit 17:10 geführt, ehe Jacoby Brissett in seinem vorerst letzten Spiel für die Browns mit einem Touchdown-Pass für die Wende sorgte. Beim nächsten Spiel soll der für elf Spiele gesperrte Quarterback Deshaun Watson sein Saisondebüt für die Browns geben.

DTB-Boss kandidiert für Präsidentenamt des Tennis-Weltverbandes

HAMBURG: Der Präsident des Deutschen Tennisbundes, Dietloff von Arnim, kandidiert nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur im kommenden Jahr für das Präsidentschaftsamt im Weltverband ITF. Zuerst hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» am Sonntagabend über die Personalentscheidung berichtet. «Unser Präsident wurde vom Board von Tennis Europe gebeten, für das Amt zur Verfügung zu stehen. Offiziell nominieren kann ihn nur der DTB, der das auch beschlossen hat», sagte DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff der «F.A.Z».

Erste Niederlage für Alba-Basketballer

GÖTTINGEN: Titelverteidiger Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert. Bei der BG Göttingen musste sich der Double-Gewinner der vergangenen Saison am Sonntag mit 95:96 (43:45) geschlagen geben. Göttingens Harald Frey traf 15 Sekunden vor dem Ende per Dreier und machte die große Überraschung damit perfekt. Keine große Mühe hatte dagegen Bayern München im Heimspiel gegen die Würzburg Baskets. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri setzt sich ohne zu glänzen mit 83:73 (49:34) durch.

Deutsche Basketballerinnen siegen in EM-Quali gegen Nordmazedonien

SKOPJE: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen hat ihren dritten Sieg in der EM-Qualifikation eingefahren. Die deutsche Auswahl besiegte am Sonntag in Skopje Nordmazedonien deutlich mit 71:47 (27:35). Vor allem im Schlussviertel waren die Deutschen den Gastgeberinnen deutlich überlegen und siegten verdient. Beste Werferin war Leonie Fiebich mit 23 Punkten. Die 22-Jährige holte zudem 13 Rebounds und vier Steals.

DFB-Auswahl rettet bei WM 1:1 gegen Spanien

AL-CHAUR: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die zweite Niederlage bei der WM in Katar gerade noch verhindert.

Nach dem 1:1 (0:0) gegen Mitfavorit Spanien am Sonntag in Al-Chaur hat das Team von Bundestrainer Hansi Flick weiter die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Skirennfahrer Sander Fünfter in Lake Louise

LAKE LOUISE: Skirennfahrer Andreas Sander hat beim Super-G in Lake Louise seine erste Top-10-Platzierung seit Dezember erreicht und so die nationale Norm für die Weltmeisterschaft im Februar geknackt. Beim Sieg des schweizer Überfliegers Marco Odermatt fuhr der 33 Jahre alte Deutsche am Sonntag auf Platz fünf. Zweiter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde vor Österreichs Olympiasieger Matthias Mayer.

Skifahrerinnen Holdener und Larsson teilen sich Platz 1 in Killington

KILLINGTON: Skirennfahrerin Wendy Holdener aus der Schweiz und die Schwedin Anna Swenn Larsson haben den ersten Weltcup ihrer Alpin-Karriere gewonnen. Beide überquerten beim Slalom am Sonntag in Killington nach exakt derselben Zeit die Ziellinie und teilten sich Platz eins. Dritte wurde die Österreicherin Katharina Truppe. US-Star Mikaela Shiffrin, die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, belegte am Ende Platz fünf.

Ohne Neymar: Brasilien hofft auf frühzeitiges Weiterkommen bei WM

BERLIN: Ohne Superstar Neymar kann die brasilianische Nationalmannschaft mit einem Sieg gegen die Schweiz vorzeitig in die K.o-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar einziehen. Der 30 Jahre alte Offensivmann wird das Spiel am Montag (17.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wegen einer Bänderverletzung nicht bestreiten können. Ein frühzeitiges Weiterkommen der Seleção in der Gruppe G ist aber nur möglich, wenn zuvor die Kameruner gegen Serbien (11.00 Uhr/MagentaTV) keine drei Punkte einfahren.

In Gruppe H bekommt es Portugal mit Uruguay (20.00 Uhr/ARD und Magenta TV) zu tun. Dabei müssen die Portugiesen allerdings auf ihren Abwehrspieler Danilo Pereira verzichten. Der 31 Jahre alte Profi von Paris Saint-Germain brach sich im Training drei Rippen. Bei einem Sieg gegen die Südamerikaner wäre die Mannschaft von Superstar Cristiano Ronaldo bereits sicher weiter.

Für Uruguay und Südkorea kann nach dem zweiten Gruppenspiel noch keine Entscheidung fallen. Nach der Auftaktniederlage gegen Portugal steht der Gruppenletzte Ghana unter Druck. Verlieren die Black Stars ihr Gruppenspiel gegen Südkorea (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV), ist die Mannschaft von Otto Addo frühzeitig raus.

Gelsen und Greiten gewinnen auf der Ruder-Langstrecke

DORTMUND: Jonas Gelsen hat den traditionellen Langstreckentest des Deutschen Ruderverbandes (DRV) im Einer gewonnen. In Abwesenheit des erkrankten Weltmeisters Oliver Zeidler verwies der 21 Jahre alte Frankfurter am Sonntag nach 6000 Metern auf dem Dortmund-Ems-Kanal seine Konkurrenten Marc Weber (Marburg) und Oliver Holtz (Rostock) mit deutlichem Vorsprung von 17 Sekunden auf die Plätze zwei und drei. Im Frauen-Skiff gewann Pia Greiten aus Osnabrück vor Tabea Schendekehl (Dortmund) und Maren Völz (Potsdam).

Kanada gewinnt erstmals den Davis Cup

MÁLAGA: Nach dem Viertelfinal-Erfolg über die deutschen Tennis-Herren hat die kanadische Auswahl erstmals den Davis Cup gewonnen. Die Nordamerikaner machten im Endspiel am Sonntag in Málaga den historischen Erfolg über Australien bereits nach den Einzeln perfekt. Bei ihrer ersten Finalteilnahme 2019 hatten die Kanadier noch im Finale gegen Spanien verloren.

Von Bredow-Werndl siegt beim Top-Ten-Finale erneut

STOCKHOLM: Jessica von Bredow-Werndl hat beim Reitturnier in Stockholm das Top-Ten-Finale gewonnen. Die 36 Jahre alte Dressurreiterin aus dem bayerischen Tuntenhausen gewann wie im Vorjahr die Kür-Prüfung in der schwedischen Hauptstadt. Die zweifache Olympiasiegerin setzte sich am Sonntag mit ihrem Pferd Dalera mit 88,760 Prozent durch. Auf Platz zwei kam Isabell Werth aus Rheinberg mit Quantaz (85,360) vor dem Schweden Patrik Kittel mit Touchdown (83,660).

Deußer reitet beim Weltcup in Madrid auf Rang zwei

Madrid (dpa)- Springreiter Daniel Deußer hat beim Weltcup-Turnier in Madrid für die beste Platzierung der deutschen Starter gesorgt. Der in Belgien lebende Hesse ritt am Sonntag mit seinem Pferd Bingo auf Platz zwei und verpasste den Sieg nur knapp. Platz eins bei der sechsten von 14 Stationen sicherte sich der Franzose Julien Epaillard, der mit Caracole ebenfalls fehlerfrei blieb, aber schneller als Deußer ritt.

Kombinierer Riiber siegt im Massenstart

RUKA: Jarl Magnus Riiber hat auch den Massenstart-Wettkampf der Nordischen Kombinierer gewonnen. Der Norweger setzte sich im nur selten ausgetragenen Format am Sonntag vor Matteo Baud aus Frankreich und dem Japaner Ryota Yamamoto durch. Julian Schmid belegte als bester Deutscher den fünften Platz. In Manuel Faißt auf Rang sechs und Eric Frenzel auf Platz neun schafften es zwei weitere Sportler aus dem Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch unter die besten zehn Athleten.

THW Kiel mit 31:28-Arbeitssieg über den VfL Gummersbach

KIEL: Der THW Kiel hat sich in der Handball-Bundesliga zu seinem nächsten Sieg gearbeitet. Der Rekordmeister setzte sich am Sonntag nach einem schwachen Start noch mit 31:28 (14:14) gegen den Aufsteiger VfL Gummersbach durch. Domagoj Duvnjak erzielte vor den 9827 Zuschauern acht Tore für die Kieler, bei denen der Norweger Sander Sagosen gut sechs Monate nach einer Sprunggelenksfraktur sein Comeback feierte. Für die Gummersbacher war Lukas Blohme mit sieben Treffern am erfolgreichsten.

Kölnerin bei Wolfsburg-Sieg nach Kopftreffer bewusstlos

KÖLN: Der Ausbau der Tabellenführung in der Bundesliga durch die Fußballerinen des VfL Wolfsburg ist von einer schweren Verletzung überschattet worden. Beim 4:0 (3:0) der Niedersächsinnen beim 1. FC Köln ist die FC-Mittelfeldspielerin Adriana Achcinska bewusstlos zu Boden gegangen und musste ausgewechselt werden. Nach etwa 20 Minuten bekam die Polin am Sonntag einen Ball aus kurzer Entfernung an den Kopf und blieb dann regungslos liegen, ehe sie nach ärztlicher Behandlung von Rettungskräften vom Platz transportiert wurde. Ein FC-Sprecher teilte MagentaSport noch vor dem Halbzeitpfiff mit, dass Achcinska wieder ansprechbar gewesen sei.

Davis-Cup-Team bestreitet Qualifikation 2023 zu Hause gegen Schweiz

MÁLAGA: Die deutschen Tennis-Herren starten im kommenden Jahr mit einem Heimspiel gegen die Schweiz in den Davis Cup. Das ergab die Auslosung für die Qualifikationsrunde am Sonntag in Málaga. Die Begegnung wird entweder am 3./4. oder am 4./5. Februar auf Hartplatz in Trier ausgetragen, das damit erstmals Schauplatz einer Davis-Cup-Partie ist. In bislang neun Vergleichen gab es noch keine Niederlage gegen die Schweiz.

Schweiz-Trainer Yakin: Neymar-Ausfall «tut Fußballer-Herz weh»

DOHA: Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin bedauert den Ausfall von Brasiliens Superstar Neymar im WM-Gruppenspiel zwischen den beiden Nationen am Montag (17.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Es tue «einem Fußballer-Herz weh», wenn solche Weltklasse-Profis nicht spielen könnten, sagte der 48-Jährige am Sonntag. «Man sieht solche Spieler natürlich lieber auf dem Platz. Aber ich denke, Brasilien hat genug Spieler, um drei Mannschaften zu stellen. Daher macht es die Aufgabe für uns nicht einfacher.»

Offensivmann Neymar vom französischen Topclub Paris Saint-Germain wird den Brasilianern am Montag wegen einer Bänderverletzung am Sprunggelenk fehlen. Sowohl der Rekordweltmeister als auch die Schweizer sind mit einem Sieg in das Turnier gestartet und streben den Einzug ins Achtelfinale an. «Wir sind bereit, ein gutes Spiel zu zeigen», sagte Yakin. Er hoffe auf einen guten Start und eine bessere erste Hälfte als beim 1:0 zum Auftakt gegen Kamerun. Man wolle «den Gegner aggressiv stören und zu Chancen kommen.»

Die Brasilianer hatten in ihrem im ersten Gruppenspiel in Katar 2:0 gegen Serbien gewonnen. Zum zweiten und überaus sehenswerten Treffer von Stürmer Richarlison (Tottenham Hotspur) sagte der Schweizer Coach Yakin: «Für solche Momente schaut man Fußball.»

BVB-Profis Dahoud und Bynoe-Gittens zurück im Training

DORTMUND: Borussia Dortmund kann auf ein baldiges Comeback von Mahmoud Dahoud und Jamie Bynoe-Gittens hoffen. Der Fußball-Bundesligist veröffentlichte am Sonntag ein Video, das die beiden Profis beim Balltraining in Dortmund zeigt. Sowohl Mittelfeldspieler Dahoud als auch Angreifer Bynoe-Gittens standen ihrem Team nach Schulteroperationen über Monate nicht zur Verfügung. Die restlichen BVB-Profis, die nicht an der WM in Katar teilnehmen, befinden sich derzeit auf einer zehntägigen Asien-Tour.

Nach Platz drei: Langläuferin Hennig wird 13. in der Verfolgung

RUKA: Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat in der Verfolgung nicht in den Kampf um die Podiumsplätze eingreifen können. Die 26-Jährige belegte einen Tag nach ihrem dritten Rang über zehn Kilometer in der klassischen Technik im Freistil-Verfolgungsrennen über die doppelte Distanz am Sonntag den 13. Platz. Hennig lief direkt vor Victoria Carl über die Ziellinie im finnischen Ruka. Den Sieg holte sich die Schwedin Frida Karlsson mit mehr als einer halben Minute Vorsprung auf ihre zweitplatzierte Landsfrau Ebba Andersson. Dritte wurde die Norwegerin Tiril Udnes Weng.

James überragt: Lakers gewinnen in NBA auch bei Spurs

SAN ANTONIO: Die Los Angeles Lakers kommen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA immer besser in Fahrt. Bei den San Antonio Spurs gewann das Team, angeführt von Superstar LeBron James und Dennis Schröder, am Samstagabend (Ortszeit) mit 143:138 (70:68). Erst am Tag zuvor hatten die Lakers bei den Spurs ihren ersten Auswärtserfolg der Saison eingefahren. Schröder stand erneut in der Startformation und hatte unter anderem mit 21 Punkten und sechs Assists seinen Anteil am Sieg. Überragend aufgelegt war allerdings James, der mit 39 Punkten einen Saisonbestwert aufstellte. Dabei verwandelte der 37 Jahre alte Superstar sieben Dreier, mehr gelangen ihm noch nie in seiner Karriere.

Rad-Sprinter Bötticher weiter Dritter in Champions League

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES: Bahnradsportler Stefan Bötticher hat bei der dritten von fünf Runden der UCI Track Champions League seinen dritten Platz in der Gesamtwertung verteidigt. Der Chemnitzer büßte dabei allerdings Boden auf die beiden Top-Fahrer Harrie Lavreysen aus den Niederlanden und Matthew Richardson aus Australien ein. Böttcher wurde am Samstagabend auf der WM-Bahn in Saint-Quentin-en-Yvelines bei Paris Dritter im Sprint und belegte Platz vier im Keirin. Vor dem Finale am nächsten Wochenende in London hat er 86 Punkte. Lavreysen liegt mit 111 Zählern zwei Punkte vor Richardson.

Draisaitls Oilers und Greiss' Blues drehen in NHL Drei-Tore-Rückstände

NEW YORK: Leon Draisaitl hat die Moral seiner Edmonton OIlers nach einem großen Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gelobt. Draisaitl sprach von einem «wirklich großen Charakter-Sieg, auf dem wir aufbauen müssen», nachdem der deutsche Star zuvor eine Aufholjagd der Oilers bei den New York Rangers kurz vor Schluss mit dem 4:3-Siegtreffer gekrönt hatte. Ebenfalls einen Drei-Tore-Rückstand holten die St. Louis Blues mit Thomas Greiss im Tor auf. Beim 5:4-Erfolg nach Verlängerung bei den Florida Panthers hatten die Blues nach nicht einmal zehn Minuten mit 0:3 und im zweiten Drittel mit 1:4 zurückgelegen.

Eiskunstlauf-Paar Efimova/Blommaert erreicht Platz zwei in Espoo

ESPOO: Die deutschen Paarläufer Alisa Efimova/Ruben Blommaert haben beim Grand Prix der Eiskunstläufer im finnischen Espoo den zweiten Platz erreicht. Mit ihrer starken Kür am Samstag konnten sich die Oberstdorfer mit 170,75 Punkten noch um zwei Ränge verbessern, nachdem sie im Kurzprogramm nur Vierte geworden waren. Den ersten Grand-Prix-Erfolg für Italien nach neun Jahren sicherten sich Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini mit 189,74 Punkten. Dritte wurden Anastasiia Metelkina/Daniil Parkman aus Georgien (166,56).

Skispringer Kraft und Granerud siegen in Ruka - Geiger vorzeitig raus

RUKA: Die Deutschen springen der absoluten Weltspitze weiter hinterher und haben auch in Finnland nicht in den Kampf um die Podestplätze eingegriffen. Skispringer Andreas Wellinger belegte als Bester aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher am Sonntag in Ruka den siebten Platz. Top-Springer Karl Geiger schied sogar bereits nach dem ersten Durchgang aus und erhielt schon zum zweiten Mal in dieser noch jungen Saison keine Weltcuppunkte. Den Sieg teilten sich der Österreicher Stefan Kraft und Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Granerud hatte in der Qualifikation mit einem Satz auf 150,5 Meter einen Schanzenrekord aufgestellt. Rang drei ging an Naoki Nakamura aus Japan.

Olympiasiegerin Rotter-Focken in der Hall of Fame des Ringer-Bundes

LEIPZIG: Tokio-Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken ist in die Hall of Fame des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) berufen worden. Diese Ehre wurde posthum auch Wilfried Dietrich zuteil, der bereits in der Hall of Fame des deutschen Sports vertreten ist. Der auch als «Kran von Schifferstadt» bekannt gewordene Dietrich gewann 1960 in Rom Olympia-Gold im Freistil. Neben der Weltmeisterin von 2014 in die Ruhmeshalle aufgenommen wurden unter anderen auch der zweimalige Olympia-Dritte Adolf Seger (1976 und 1976) aus Freiburg, der Olympia-Zweite Uwe Neupert (1980) aus Greiz sowie der ehemalige Bundestrainer Heinz Ostermann, der neun Olympia-Medaillen, 32 WM-Medaillen und 60 EM-Medaillen mit seinen Schützlingen gewann.

Friedrich siegt auch bei Viererbob-Weltcup-Auftakt

WHISTLER: Francesco Friedrich hat nach seinem Sieg im Zweier auch den Weltcup-Auftakt im Viererbob gewonnen. Der Pirnaer vom BSC Oberbärenburg kam am Samstagabend (Ortszeit) mit seiner Olympiasieger-Crew Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller im kanadischen Whistler mit zwei Bestzeiten in 1:41,56 Minuten klar vor Brad Hall ins Ziel. Der Brite hatte mit seinem Team 42 Hundertstelsekunden Rückstand auf den zweimaligen Doppel-Olympiasieger. Rang drei mit 81 Hundertstelsekunden Abstand holte sich Lokalmatador Taylor Austin. Zuvor hatte Kim Kalicki ihren insgesamt vierten Weltcup-Sieg gefeiert. Die 25-Jährige aus Wiesbaden, zweimal mit WM-Silber dekoriert, lag mit ihrer Anschieberin Anabel Galander (23) nach dem ersten Durchgang noch auf Rang zwei, ehe sie mit einem starken zweiten Lauf die führende Schweizerin Melanie Hasler noch abfing. Kalicki hatte am Ende 0,20 Sekunden Vorsprung.

24 Stunden in der Physiotherapie: Neymar glaubt fest an WM-Comeback

AL-RAJJAN: Brasiliens Fußball-Superstar Neymar glaubt nach Angaben seines Teamkollegen Marquinhos fest an sein Comeback bei der WM in Katar. «Er ist sehr fokussiert, er schläft in der Physiotherapie und lässt sich 24 Stunden am Tag behandeln», sagte der Verteidiger von Paris Saint-Germain am Sonntag. «Das zeigt, wie sehr er zurückkehren will. Wir wissen nicht, wann das sein wird, aber wir hoffen, dass es so schnell wie möglich passiert.» Wegen einer Bänderverletzung am Sprunggelenk wird der Angreifer das nächste Vorrundenspiel der Brasilianer am Montag (17.00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen die Schweiz aber sicher verpassen.

Rechtsverteidiger Danilo fällt wegen einer ähnlichen Blessur ebenfalls aus. Wie er die beiden Stammkräfte gegen die Schweizer ersetzen will, ließ Nationaltrainer Tite offen. Er verriet nur, dass Danilo entweder durch Routinier Dani Alves oder Éder Militão ersetzt wird. «Ich bin sehr entspannt», sagte der 61-Jährige mit Blick auf seine große Personalauswahl.