Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Massenstarts in Oberhof - Skispringer aussichtsreich in Zakopane

OBERHOF: Nach dem blendenden Auftritt der Damen-Staffel gehen die deutschen Biathleten am Sonntag zuversichtlich in die Massenstartrennen in Oberhof. Benedikt Doll, Erik Lesser und Arnd Peiffer sowie drei der vier Staffelsiegerinnen und Maren Hammerschmidt sind für die Schlussrennen am Rennsteig qualifiziert.

In Flachau strebt Deutschlands bester Slalomfahrer Linus Straßer am Sonntag auch eine Top-Platzierung im Riesenslalom an. Gleichfalls aussichtsreich scheinen Skiflug-Weltmeister Karl Geiger und Markus Eisenbichler im Einzelspringen von Zakopane sowie die Kombinierer Eric Frenzel und Fabian Rießle in Val die Fiemme nach ihrem Sieg im Teamsprint. In Oberhof steigen die Weltcup-Konkurrenz der Rodlerinnen, in St. Moritz die Rennen im Zweierbob der Frauen und im Viererbob der Männer. Bei der Eisschnelllauf-EM fallen vier Entscheidungen im Sprint-Mehrkampf und bei den Allroundern.

Bochum erklimmt Tabellenspitze - St. Pauli siegt in Nachspielzeit

DÜSSELDORF: Mit dem fünften Heimsieg in Serie hat der VfL Bochum zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Revierelf bezwang am Samstag im Duell der früheren Bundesligisten den 1. FC Nürnberg mit 3:1 (2:1) und schob sich mit 32 Punkten in der Tabelle zunächst vor den Hamburger SV, der am Montag (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück antritt, und Fortuna Düsseldorf nach dem 3:0-Sieg beim FC Erzgebirge Aue. Auch Holstein Kiel könnte mit einem hohen Sieg gegen den Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) noch die Spitze erklimmen. Im dritten Samstagspiel beendet der FC St. Pauli seine Serie von 13 sieglosen Spielen durch ein 3:2 (2:0) gegen Hannover 96.

Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo Sprint-Dritte zum Hallen-Auftakt

FRANKFURT/MAIN: Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo ist mit einem dritten Platz über 60 Meter beim Frankfurter Wintercup in die Hallen-Saison gestartet. Die 26-Jährige von der LG Kurpfalz benötigte am Samstag 7,49 Sekunden und blieb dabei deutlich über ihrer persönlichen Bestzeit von 7,22 Sekunden. Den Sprint gewann Lisa Mayer (Wetzlar) in 7,26 Sekunden vor Yasmin Kwadwo aus Paderborn (7,32). Zeitgleich mit Mihambo kam Antonia Dellert (Wetzlar) ins Ziel.

Favorit Roest auf Titelkurs - EM-Neuling Götze mit Steigerung

HEERENVEEN: Topfavorit Patrick Roest aus den Niederlanden strebt seinem ersten Europameistertitel im Eisschnelllauf-Mehrkampf entgegen. Der dreimalige Allround-Weltmeister deklassierte am Samstag in Heerenveen in 6:10,25 Minuten den zweitplatzierten Schweden Nils van der Poel um fast drei Sekunden. Der Freund der Erfurterin Victoria Stirnemann übernahm damit die Spitze des Klassements nach dem ersten Tag vor dem Norweger Sverre Lunde Pedersen. Eine gewaltige Steigerung gelang dem 20 Jahren alten deutschen Auswahl-Neuling Konstantin Götze. Über 5000 Meter drückte er seine persönliche Bestzeit in 6:38,52 Minuten gleich um 8,70 Sekunden. Nach zwei Strecken lag der Erfurter damit auf dem 18. Platz unter 20 Teilnehmern.

IIHF-Sponsoren drohen wegen Eishockey-WM in Belarus mit Rückzug

MINSK: Der Autobauer Skoda droht dem Eishockey-Weltverband IIHF, sich als WM-Sponsor zurückzuziehen, sollte Belarus die Weltmeisterschaft in diesem Jahr nicht entzogen werden. Das teilte das zum VW-Konzern gehörende tschechische Unternehmen am Samstag mit. Seit Wochen wächst der Druck auf den Weltverband IIHF, Belarus das Turnier wegen der Verstöße gegen die Menschenrechte unter Machthaber Alexander Lukaschenko wieder zu entziehen. Die WM soll vom 21. Mai bis 6. Juni im lettischen Riga und im belarussischen Minsk stattfinden. Die EU erkennt Lukaschenko seit der als gefälscht eingestuften Präsidentenwahl vom 9. August nicht mehr als Präsidenten an. Dutzende Staaten haben Sanktionen gegen Funktionäre des Machtapparats erlassen. Bei Protesten gegen Lukaschenko gab es seit August mehr als 30.000 Festnahmen, hunderte Verletzte und zahlreiche Tote. Zudem steht Belarus wegen mangelnder Corona-Schutzmaßnahmen in der Kritik.

WM-Spiel der deutschen Handballer gegen Kap Verde vor Absage

GIZEH: Das zweite WM-Spiel der deutschen Handballer gegen Kap Verde droht aufgrund von zwei weiteren Corona-Fällen im Team der Afrikaner auszufallen. Wie der Weltverband IHF einen Tag vor der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) mitteilte, wurden erneut zwei Spieler von Kap Verde positiv getestet. Die beiden Akteure wurden umgehend isoliert. Da den Afrikanern dadurch nicht mehr die laut IHF-Regularien mindestens benötigten zehn Spieler zur Verfügung stehen, steht die Partie gegen die DHB-Auswahl vor der Absage. In diesem Fall würde das Spiel mit 10:0 für die deutsche Mannschaft gewertet. Obwohl bereits im Vorfeld des Turniers in Ägypten zahlreiche Corona-Fälle in der Mannschaft von Kap Verde aufgetreten waren, hatte das Team am Freitagabend gegen Ungarn (27:34) sein erstes WM-Spiel bestritten.

Magdeburg feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 3. Liga

UNTERHACHING: Dem 1. FC Magdeburg ist im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga ein Befreiungsschlag gelungen. Dank des 2:0 (1:0)-Erfolgs am Samstag bei der SpVgg Unterhaching kletterte der FCM mit 18 Punkten auf den 18. Platz. Weil auch der Verfolger 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 1:1 (0:0) beim SC Verl hinauskam, stehen die Hachinger weiter auf dem 15. Rang. Außerdem behielt der FC Bayern München II mit 4:0 (2:0) beim Halleschen FC die Oberhand. Bereits am Freitag gewann Türkgücü München 2:0 beim FC Viktoria Köln. Abgesagt worden waren die Partien SG Dynamo Dresden gegen den SV Wehen Wiesbaden wegen eines Corona-Falles sowie 1. FC Saarbrücken gegen den FSV Zwickau und VfB Lübeck gegen den FC Hansa Rostock wegen Unbespielbarkeit der Plätze. nicht statt.

DFL-Chef Seifert zur Fußball-EM 2021: «Das ist machbar»

BERLIN/FRANKFURT: Nach Meinung von DFL-Chef Christian Seifert kann die auf diesen Sommer verschobene Fußball-EM auch unter Corona-Bedingungen sicher durchgeführt werden. «Ich bin der Meinung, dass die Europameisterschaft funktionieren kann», sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Zweifel hat Seifert aber, ob das Turnier wie geplant in zwölf Städten ausgetragen werden sollte. Die ursprünglich für 2020 angesetzte EM war wegen der Pandemie verschoben worden und soll nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in elf europäischen Städten sowie Aserbaidschans Hauptstadt Baku ausgetragen werden.

Dreispringer Zango als Erster über 18 Meter in der Halle

AUBIÈRE: Als erster Dreispringer hat Hugues Fabrice Zango aus Burkina Faso in der Halle die Marke von 18 Metern überboten. Der 27 Jahre alte WM-Dritte sorgte am Samstag im französischen Aubière mit 18,07 Metern für einen Indoor-Weltrekord. Zango steigerte die bisherige Bestmarke des Franzosen Teddy Tamgho aus dem Jahr 2011 im letzten Versuch damit um 15 Zentimeter. Die Freiluft-Bestmarke hält seit 1995 der Brite Jonathan Edwards mit 18,29 Metern.

Eissprinter Joel Dufter überrascht mit Platz zwei über 500 Meter

HEERENVEEN: Der Inzeller Joel Dufter hat am Samstag mit einem zweiten Platz über 500 Meter für die große Überraschung bei den Europameisterschaften der Eisschnellläufer im Sprint-Mehrkampf in Heerenveen gesorgt. Der 25 Jahre alte WM-Achte verbesserte in 34,79 Sekunden seine fast ein Jahr alte persönliche Bestzeit um 0,06 Sekunden und musste sich damit nur dem Russen Viktor Muschtakow (34,69) geschlagen geben. Routinier Nico Ihle wurde auf der ersten von vier Sprint-Distanzen Elfter (35,27), Hendrik Dombek aus München belegte Rang 18 (35,83).

Ski-Gesamtweltcupsieger Kilde möglicherweise schwer am Knie verletzt

REITERALM: Der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde hat sich im Training möglicherweise schwer am Knie verletzt. Der Vorjahres-Gesamtweltcupsieger zog sich bei einem Sturz während des Super-G-Trainings auf der Reiteralm in Österreich die Verletzung zu. «Ich befürchte das Schlimmste, ganz klar», sagte Kilde am Samstag dem norwegischen Rundfunksender NRK. Vorläufig wisse er jedoch noch zu wenig, um auf irgendetwas hoffen zu können. Erste Berichte hatten zunächst von einer möglichen Kreuzbandverletzung gesprochen. Bestätigt wurde dies aber zunächst nicht.

Laura Nolte wieder Zweite im Monobob-Rennen

ST. MORITZ: Laura Nolte ist bei ihrem zweiten Monobob-Rennen erneut auf Rang zwei gefahren. Die Winterbergerin musste sich am Samstag in St. Moritz nur Kaillie Humphries geschlagen geben. Die zweimalige Olympiasiegerin aus Kanada, die seit der vergangenen Saison für die USA startet, hatte nach zwei Läufen 0,20 Sekunden Vorsprung. Dritte wurde die Schweizerin Martina Fontanive vor Stephanie Schneider aus Oberwiesenthal, die im zweiten Durchgang in 1:10,90 Minuten Saisonbestzeit auf der Natureisbahn im Engadin fuhr. Zweierbob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen kam nur auf Rang elf. Die neue olympischen Disziplin, die 2022 in Peking ihr Debüt geben wird, wurde in diesem Winter erstmals in allen Rennserien des Weltverbandes IBSF integriert und wird bei der Weltmeisterschaft in Altenberg ab 5. Februar WM-Premiere feiern.

Skirennfahrerin Filser punktet bei nächstem Bassino-Sieg in Slowenien

KRANJSKA GORA: Andrea Filser hat den deutschen Skirennfahrerinnen die ersten Riesenslalom-Punkte der Saison beschert. Die 27-Jährige belegte bei dem wetterbedingt von Maribor nach Kranjska Gora verlegten Rennen am Samstag Platz 22. 5,10 Sekunden betrug der Rückstand der einzigen deutschen Starterin auf die Italienerin Marta Bassino, die ihren dritten Saisonsieg feierte. Zweite wurde die französische Ex-Weltmeisterin Tessa Worley (+0,80) vor der Schweizerin Michelle Gisin (+1,46).

Seifert und Bohmann gegen vorgezogene Impfung für Profisportler

BERLIN/FRANKFURT: Profisportler sollten bei der Impfung gegen das Coronavirus nach Meinung von DFL-Chef Christian Seifert und HBL-Boss Frank Bohmann keinen Vorzug vor anderen Gruppen erhalten. «Ich persönlich denke, dass Profisportler nicht zu denen gehören, die prioritär geimpft werden sollten», sagte Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Samstag). «Der Profisport hat seinerzeit von Anfang an klargestellt, dass wir uns mit den wenigen Tausenden Tests, die wir zur Aufrechterhaltung unseres Spielbetriebs benötigen, hinten anstellen, sofern diese eine Einschränkung der allgemeinen medizinischen Versorgung bedeutet hätten», sagte Bohmann, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga.

Lakers nun mit fünf NBA-Siegen in Serie - Theis gewinnt mit Celtics

LOS ANGELES: Die Los Angeles Lakers haben ihre Siegesserie in der NBA ausgebaut und auch das Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans gewonnen. Nach zuletzt vier Auswärtssiegen in Serie bezwang der Meister mit seinem Star LeBron James die Pelicans am Freitagabend 112:95. Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder steuerte als Startspieler zwölf Zähler, fünf Rebounds und vier Vorlagen bei. Mit nun elf Siegen sind die Lakers das derzeit beste Team der Liga. Daniel Theis spielte gegen Orlando Magic zwar nicht von Beginn, steuerte beim 124:97 der Boston Celtics aber acht Punkte und zehn Rebounds bei. Nach zuletzt drei ausgefallenen Partien wegen der Corona-Pandemie haben die Celtics im Osten nach dem achten Erfolg derzeit die beste Siegquote.

Premierensieg zum Geburtstag - Stützle gewinnt NHL-Debüt mit Ottawa

OTTAWA: Eishockey-Talent Tim Stützle hat an seinem 19. Geburtstag sein erstes Spiel in der NHL mit den Ottawa Senators gewonnen. Der beste Stürmer der vergangenen U20-Weltmeisterschaft spielte beim 5:3 gegen die Toronto Maple Leafs am Freitagabend (Ortszeit) etwas mehr als zwölf Minuten und gab einen Schuss ab. Auch Nationaltorwart Philipp Grubauer hatte einen erfreulichen Abend. Nach der Auftaktniederlage holte er mit Colorado Avalanche im zweiten Saisonspiel ein 8:0 gegen die St. Louis Blues. Grubauer parierte dabei 20 Schüsse und sammelte gar einen Assist-Punkt mit einer Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0.

Deutsches Kombinierer-Duo Frenzel und Rießle siegt im Teamsprint

VAL DI FIEMME: Eric Frenzel und Fabian Rießle haben den Teamsprint der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme gewonnen. Das deutsche Duo setzte sich am Samstag in Italien vor Österreich und Finnland durch. Das zweite deutsche Team mit Johannes Rydzek und Julian Schmid musste sich im Schlussspurt um den dritten Platz knapp geschlagen geben und belegte den vierten Rang. Nach dem Skispringen von der Normalschanze waren Frenzel und Rießle mit nur neun Sekunden Rückstand auf die führenden Japaner ins insgesamt 15 Kilometer lange Langlaufrennen gegangen.

Loch in überragender Form zum siebten Sieg im siebten Rennen

OBERHOF: Zwei Wochen vor dem Start der Rennrodel-Weltmeisterschaft hat Felix Loch seine Ausnahmestellung in diesem Winter erneut eindrucksvoll bestätigt. Der Olympiasieger von 2010 und 2014 gewann am Samstag beim siebten Weltcup der Saison in Oberhof sein siebtes Rennen und und steht jetzt schon kurz vor dem Gewinn des Gesamtweltcups. Loch siegte im Thüringer Eiskanal, wo zum zweiten Mal in diesem Winter ein Weltcup ausgetragen wurde, mit Start- und Bahnrekord vor den Österreichern Jonas Müller und David Gleirscher. Der Gesamtweltcupzweite Johannes Ludwig aus Oberhof kam auf Rang vier vor Max Langenhan aus Friedrichroda.

Auch Kerber betroffen: Komplette Hotel-Quarantäne in Melbourne

MELBOURNE: Auch Angelique Kerber gehört zu den 47 Tennisprofis, die sich nach der Ankunft in Melbourne für 14 Tage komplett im Hotel isolieren müssen. Dies teilte die einstige Weltranglisten-Erste am Samstag auf Twitter mit. Grund dafür ist, dass nach dem Flug von Abu Dhabi zu den Australian Open eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Wie die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers erklärten, waren 23 Tennisprofis an Bord, die nun nicht wie eigentlich geplant für zumindest fünf Stunden am Tag das Hotel für Training und Fitness verlassen dürfen. Keiner von ihnen ist allerdings von dem positiven Corona-Test betroffen. 24 Profis, die mit einem anderen Flug ankamen, müssen ebenfalls in Quarantäne.

Union Berlin vor Verpflichtung von Bayern-Talent Dajaku

BERLIN: Der 1. FC Union steht kurz vor der Verpflichtung von Leon Dajaku vom FC Bayern München. Geschäftsführer Oliver Ruhnert bestätigte am Samstag die fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister. Wenn der 19-Jährige den Medizincheck bestehe, werde er am Montag ins Training beim Berliner Bundesligisten einsteigen können. Offensivspieler Dajaku konnte bislang je zwei Bundesliga-Einsätze für den FC Bayern und seinen vorherigen Verein VfB Stuttgart bestreiten. Zuletzt kam er in der Drittliga-Auswahl der Bayern zum Einsatz und soll auch das Interesse anderer Clubs geweckt haben.

Bericht: Özil und FC Arsenal einigen sich auf Vertragsauflösung

LONDON: Der mögliche Wechsel von Fußballprofi Mesut Özil vom FC Arsenal zu Fenerbahce Istanbul rückt näher. Der 32 Jahre alte Ex-Nationalspieler und der Londoner Club sollen sich «prinzipiell» auf eine vorzeitige Auflösung des Vertrags geeinigt haben, wie das Portal «The Athletic» am Samstag berichtete. Özil spielt seit 2013 für die Gunners, sein Kontrakt läuft Ende Juni aus. Dem Bericht zufolge soll der Weltmeister von 2014 noch an diesem Wochenende nach Istanbul reisen, um den bereits angebahnten Deal perfekt zu machen. Einen Wechsel zu seinem früheren Verein FC Schalke 04 hatte Özil kürzlich ausgeschlossen.

DFB-Kontrollausschuss kündigt Ermittlungen gegen Hübner an

BERLIN: Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes will die Rassismusvorwürfe nach dem Bundesligaspiel Union Berlin gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend (1:0) untersuchen. «Es besteht der Verdacht, dass der Berliner Spieler Florian Hübner seinen Leverkusener Gegenspieler Nadiem Amiri, dessen Eltern aus Afghanistan stammen, rassistisch beleidigt haben könnte», teilte der DFB am Samstag mit. Anfang der Woche sollen entsprechende Ermittlungen aufgenommen werden. Alle Beteiligten sollen sich zu dem Vorfall in der Schlussphase des Spiels äußern. Amiri hat bereits eine Entschuldigung von Hübner angenommen. Ungeachtet dessen wies Unions Manager Oliver Ruhnert die Vorwürfe zurück. «Er hat sich so nicht geäußert», sagte Ruhnert am Samstag. Eine Sanktion gegen Hübner durch den Verein werde es nicht geben.

Slalom-Ass Straßer in Flachau knapp am Podest vorbei - Feller siegt

FLACHAU: Skirennfahrer Linus Straßer hat seinen dritten Podestplatz in Folge nur knapp verpasst. Der Sieger von Zagreb und Zweite von Adelboden belegte beim Slalom in Flachau am Samstag Rang fünf. 1,20 Sekunden lag er im Ziel hinter dem Österreicher Manuel Feller, der seinen ersten Weltcupsieg feierte. Zweiter wurde der Franzose Clement Noel vor Fellers Landsmann Marco Schwarz. Auch die deutschen Starter Anton Tremmel als 22. und Julian Rauchfuß als 26. holten Punkte. Sebastian Holzmann, David Ketterer und Fabian Himmelsbach hatten den zweiten Durchgang verpasst.

Neunter Zweierbob-Sieg: Friedrich in St. Moritz nicht zu schlagen

ST. MORITZ: Francesco Friedrich hat beim Weltcup in St. Moritz seinen neunten Saisonsieg im Zweierbob eingefahren. Der Rekordweltmeister vom BSC Sachsen Oberbärenburg legte am Samstag auf der Natureisbahn im Engadin mit Anschieber Alexander Schüller jeweils Start- und Laufbestzeiten hin und verwies Johannes Lochner, der den Doppel-Olympiasieger nur in Innsbruck/Igls bezwingen konnte, mit 0,45 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener fuhr mit Anschieber Florian Bauer. Das Thüringer Duo Hans-Peter Hannighofer/Marcel Kornhardt kam auf Rang vier hinter dem Kanadier Justin Kripps.