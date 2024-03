Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.03.24 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

JJ Peterka trifft bei Buffalos Comeback-Erfolg

BUFFALO: Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka feiert einen Sieg und ein Tor. Die Playoffs sind zwar weit weg, aber noch nicht ausgeschlossen.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka darf in der NHL von der Playoff-Teilnahme zumindest noch träumen. Am Freitag (Ortszeit) fuhr Peterka mit den Buffalo Sabres einen 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)-Heimerfolg über die New Jersey Devils in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein. Die Sabres stehen damit bei 75 Punkten und haben in der Eastern Conference sechs Punkte Rückstand auf die Washington Capitals auf dem zweiten Wildcard-Platz.

Den Sabres gelang gegen den direkten Konkurrenten aus New Jersey, der in der Tabelle einen Punkt vor Buffalo liegt, ein Comeback-Erfolg. Nach einem Drittel lagen die Gastgeber mit 0:2 zurück, mit einem 2:2 ging es in den letzten Durchgang, wo die Sabres die Partie letztlich drehten.

Dabei gelang Peterka per Treffer ins leere Tor 38 Sekunden vor Schluss die entscheidende 4:2-Führung. Der 22-jährige Münchener erzielte damit sein 26. Saisontor, in den vergangenen vier Partien hat Peterka immer getroffen. Kurz danach legte Tage Thompson für Buffalo noch einmal nach, mit vier Toren war Thompson der überragende Mann auf dem Eis.

Herz-Operation bei Flavio Briatore: Tumor gutartig

BERLIN: Der frühere Formel-1-Manager Flavio Briatore (73) hat sich einer Herzoperation unterziehen müssen. Bei einer Routineuntersuchung sei ein «gutartiger Tumor» in seinem Herz entdeckt worden, teilte der frühere Teamchef von Benetton und Renault in einem Instagram-Video mit. Die Geschwulst sei durch eine «minimalinvasive Operation» per Endoskop entfernt worden.

«Der Eingriff ist perfekt verlaufen», sagte der langjährige Vertraute von Rekordweltmeister Michael Schumacher. Danach habe er zehn Tage im Mailänder Krankenhaus San Raffaele verbracht, inzwischen gehe es ihm wieder gut. Im Jahr 2006 hatte Briatore eine Nierenkrebserkrankung überstanden.

Bericht: Nagelsmann bei den Bayern wieder auf Kandidatenliste

BERLIN: Die Trainer-Suche läuft beim FC Bayern. Und dabei soll auch Ex-Coach Nagelsmann wieder ins Visier der Vereinsbosse geraten sein.

Bundestrainer Julian Nagelsmann gehört nach einem Bericht der «Bild» wieder zum Kandidatenkreis auf die Tuchel-Nachfolge beim FC Bayern München. Wie die Zeitung am Samstag berichtete, gab es bereits einen mehrfachen Austausch zwischen Münchens Sport-Chef Max Eberl (50) und der Nagelsmann-Seite über eine mögliche Rückkehr zum deutschen Fußball-Rekordmeister. Nagelsmann soll demnach der Idee offen gegenüberstehen. Nach seiner Demission bei den Bayern im März 2023 war eine Rückkehr des 36-Jährigen zumindest von Vereinsseite kein Thema. Unter dem neuen Sportvorstand Eberl und dem neuen Sportdirektor Christoph Freund könnte die Lage nun anders sein.

Bayerns-Wunschkandidat war Xabi Alonso. Doch der Spanier (42) hatte am Freitag bekannt gegeben, dass er beim Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen bleibt. Zu den Kandidaten für den nach der Saison scheidenden Thomas Tuchel (50) sollen Roberto De Zerbi (44) und Ralf Rangnick (65) zählen, auch die Namen von Unai Emery (52) und Zinédine Zidane (51) stehen im Raum.

Nagelsmann ist als Bundestrainer bis nach der Heim-EM im Sommer vertraglich an den DFB gebunden. Der Deutsche Fußball-Bund würde den Vertrag aber gerne noch vor dem Großereignis ausweiten. Denn zuvor hatte Nagelsmann mit seinen offensiven Aussagen zu seinen beruflichen Plänen für die Zeit nach der EM für Aufsehen gesorgt. Er wünsche sich noch vor der Turnier Klarheit. Der 36-Jährige sagte, dass er auch vor der Europameisterschaft bei einem Verein für die kommende Saison unterschreiben würde, wenn sich die Möglichkeit ergebe. Aktuell liege ihm aber kein Angebot vor.