Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.05.23 | Aktualisiert um: 18:45 | Überblick

Verstappen wieder Schnellster - Hamilton in der Bande

MONACO: Max Verstappen hat auch vor dem Kampf um die Pole Position beim Großen Preis von Monaco die schnellste Runde gedreht. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister verwies am Samstag auf dem nur 3,337 Kilometer langen Kurs seinen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez auf den zweiten Platz. Verstappen, am Freitag bereits Tagesschnellster, war nur 73 Tausendstelsekunden vor seinem mexikanischen Rivalen, der auch im WM-Klassement hinter dem Niederländer auf Platz zwei liegt.

Dritter in der 60-minütigen Einheit vor der Qualifikation (16.00 Uhr/Sky) wurde Lance Stroll im Aston Martin vor Carlos Sainz aus Spanien. Dessen Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc kam nicht über Rang sieben hinaus. Der Monegasse klagte phasenweise über den seinen Ferrari, er konnte sein Heimrennen trotz der Pole in den vergangenen beiden Auflagen noch nie gewinnen.

Knapp zehn Minuten vor Schluss wurde Nico Hülkenbergs (13.) Haas-Teamkollege Kevin Magnussen vom Kommandostand aufgefordert, umgehend seinen Wagen anzuhalten. Der Däne gehorchte, das Auto wurde von Streckenposten von der Piste geschoben. Wenig später sorgte Lewis Hamilton für Rote Flaggen. Er war mit seinem stark überarbeiteten Mercedes etwas in die Leitplanken gefahren, sein Auto wurde mit einem Kran hoch über der Strecke abtransportiert.

Im Klassement belegt der siebenmalige Weltmeister den vierten Rang, Spitzenreiter ist Verstappen vor Perez und Fernando Alonso. Der Spanier kam im dritten Freien Training im Aston Martin auf Platz 14.

Watzke vor Saisonfinale: «Wäre Titel für die Ewigkeit»

DORTMUND: Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat vor dem Saisonfinale am Samstag die besondere Bedeutung einer möglichen neunten deutschen Meisterschaft herausgestellt. «Das ist ein Titel für die Ewigkeit. Wenn du mit dem BVB Deutscher Meister wirst, weiß in 30 Jahren in Dortmund noch jeder, wer den Titel geholt hat. Das ist etwas anderes als mit Bayern München, da ist das ja relativ normal - zumindest in der Wahrnehmung der letzten Jahre», sagte Watzke im vereinseigenen TV-Format «Feiertagsmagazin» vor dem Duell mit dem FSV Mainz 05 am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Dortmund: Vor den Kneipen bilden sich lange Schlangen

DORTMUND: Mehr als sechs Stunden vor Anpfiff in der Fußball-Bundesliga hat der Ansturm der Fans von Borussia Dortmund auf die Kneipen in der Innenstadt bereits begonnen. Auf dem Alten Markt, dem traditionellen Treffpunkt der Anhänger von Schwarz-Gelb, bildeten sich am Samstag vor den Kneipen bereits am frühen Morgen lange Schlangen, wie eine Webcam der Stadt Dortmund zeigt. Anpfiff des 34. Spieltages ist um 15.30 Uhr.

Haaland in England zum Spieler der Saison gewählt

LONDON: Torjäger Erling Haaland ist zum Spieler der Saison in der englischen Premier League gewählt worden. Wie die Liga am Samstag mitteilte, gewann der Stürmer von Meister Manchester City die öffentliche Wahl, die mit den Stimmen der 20 Club-Kapitänen kombiniert wurde. Haaland, der jüngst auch von den Sportjournalisten in England zum Fußballer des Jahres gekürt worden war, hat nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Man City eine Saison der Superlative hingelegt.

Wolff über Mick Schumacher: Situation in 2024 ist so ungünstig

MONACO: Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat sich zu einer schnellen Rückkehr von Mick Schumacher in ein Stammcockpit der Formel 1 verhalten geäußert. «Es ist eine schwierige Situation, weil die Cockpits bei uns vergeben sind und ich mir für den Mick wünschen würden, dass er einen Sitz bekommt, er hätte das auch verdient», sagte Wolff am Rande des Großen Preises von Monaco dem Pay-TV-Sender Sky. «Die Situation in 2024 ist so ungünstig, in 2025 gehen wieder ein paar Türen auf.» Schumacher hatte beim deutschen Werksteam nach der Ausmusterung bei Haas einen Vertrag als Ersatzfahrer bekommen.

Kohler zum Bayern-Kader: «Absolute Weltklasse fehlt»

BERLIN: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jürgen Kohler hat die Zusammensetzung des Kaders des FC Bayern München kritisiert. «Das große Problem vom FC Bayern ist, dass die absolute Weltklasse fehlt», sagte der 57-Jährige dem Portal «Sport1». «Gnabry, Sané oder Mané wurden geholt, okay, aber das sind doch keine top Spieler wie einst Ribery oder Robben. Diese drei Spieler haben über einen längeren Zeitraum nie 100 Prozent gebracht.» Kohler prophezeite: «Bei Bayern München wird es einen Umbruch geben. Ansonsten sehe ich schwarz.»

Ex-NHL-Profi Ustorf fordert höhere Förderungen für Eishockey

NÜRNBERG: Der frühere NHL-Profi Stefan Ustorf hat mehr staatliche Förderungen für den Eishockey-Sport und den Bau von mehr Eisflächen in Deutschland gefordert. «Eishockey wird immer teurer, es wird immer schwieriger, Nachwuchs für den Sport zu begeistern und die Situation zu verbessern. Es wäre deshalb auch schön, wenn man vom Staat mehr gefördert wird. Am besten mit einer staatlichen Förderung, die erfolgsunabhängig und etwas spezialisierter ist mit dem Bau von für Kinder zugänglichen Eisflächen, denn die könnten wir gebrauchen», sagte der Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers dem Portal «ran».