Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Perfekt: Sebastian Hoeneß neuer Trainer bei der TSG 1899 Hoffenheim

ZUZENHAUSEN: Die TSG 1899 Hoffenheim hat die Hängepartie mit Sebastian Hoeneß beenden können und den Coach des FC Bayern II als Cheftrainer verpflichtet. Der Neffe von Uli Hoeneß und Sohn von Dieter Hoeneß wird beim Bundesliga-Sechsten der abgelaufenen Saison Nachfolger von Alfred Schreuder. Der 38-Jährige verlässt damit den Drittliga-Meister aus München nach längeren Verhandlungen. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie die Kraichgauer am Montag mitteilten.

Hecking neuer Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg

NÜRNBERG: Dieter Hecking ist neuer Sportvorstand des 1. FC Nürnberg. Der 55-Jährige unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre beim fränkischen Fußball-Zweitligisten. Dies teilten die Nürnberger am Montag mit. Hecking war von 2009 bis 2012 schon einmal Trainer des Traditionsvereins und kehrt nun als Nachfolger des freigestellten Robert Palikuca zurück. Zuletzt coachte Hecking den Hamburger SV.

Nächster Trainerwechsel bei Kerber: Beltz ersetzt Kindlmann

BAD HOMBURG: Tennisspielerin Angelique Kerber hat erneut den Trainer gewechselt. Wie das Management der 32-Jährigen am Montag mitteilte, arbeitet die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin in Zukunft wieder mit ihrem ehemaligen Coach Torben Beltz zusammen. Beltz tritt die Nachfolge von Dieter Kindlmann an, den Kerber erst Ende des vergangenen Jahres verpflichtet hatte. Unter Beltz hatte Kerber 2016 sowohl die Australian Open als auch die US Open gewonnen und das Jahr als Nummer eins der Welt abgeschlossen.

«Kicker»: Bayern soll 70,64 Millionen Euro TV-Gelder erhalten

BERLIN: Mit 70,64 Millionen Euro soll der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München auch in der neuen Bundesligasaison den größten Anteil der TV-Gelder aus der nationalen Vermarktung erhalten. Auf Rang zwei der vom «Kicker» am Montag veröffentlichten Verteilerliste steht Borussia Dortmund (69,73 Millionen Euro) vor Bayer Leverkusen (67,47) und RB Leipzig (65,96). Schlusslicht der 36 Clubs ist Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers (7,49). Insgesamt 1,2 Milliarden Euro werden aus der nationalen Vermarktung der Medienrechte in der Saison 2020/21 an die 36 Profivereine der ersten und zweiten Liga ausgezahlt.

Katar will sich für Olympische Spiele 2032 bewerben

DOHA: Das arabische Golfemirat Katar will sich um die Austragung der Olympischen Spiele 2032 bewerben. Katar habe einen offiziellen Brief an das Internationale Olympische Komitee geschrieben, um das Interesse an einer Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele ab 2032 zu bekunden, teilte Katars Nationales Olympisches Komitee am Montag mit. Katar wäre damit ein möglicher Gegenkandidat einer deutschen Bewerbung um die Rhein-Ruhr-Region für die Sommerspiele 2032. Als besonders aussichtsreichster Interessent gilt Brisbane/Australien. Auch Indien hat bereits Interesse an einer Austragung angemeldet.

Eisschnelllauf: Niemann-Stirnemann und Behr neue Team-Koordinatoren

BERLIN: Die beiden Erfurter Trainer Gunda Niemann-Stirnemann und Andreas Behr sind von der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft zu neuen Team-Koordinatoren berufen worden. Sie werden künftig die Trainingssteuerung für alle Mannschaftswettbewerbe übernehmen. Erklärtes Ziel der neuen Verbandsführung unter Leitung des kommissarischen Präsidenten Matthias Große ist es, möglichst bei allen internationalen Rennen wieder mit Team-Trios zu starten. Die Team-Koordinatoren arbeiten künftig direkt dem neuen Bundestrainer zu. Nach der Kündigung von Erik Bouwman soll die Stelle bis zum Verbandstag am 19. September neu besetzt werden.

Achtungserfolg für Sabine Lisicki: Sieg gegen Venus Williams

WHITE SULPHUR SPRINGS: Sabine Lisicki hat bei der World Team Tennis einen Achtungserfolg gefeiert. Die 30-Jährige gewann am Sonntag (Ortszeit) gegen die Amerikanerin Venus Williams mit 5:3 und hatte damit maßgeblichen Anteil am Erfolg ihres Teams New York Empire gegen die Washington Kastles. Auch im Doppel war die Berlinerin an der Seite der Tschechin Kveta Peschke erfolgreich. Bei der World Team Tennis werden nur kurze Sätze gespielt. Lisicki steht erstmals seit fast einem Jahr wieder auf dem Platz.

Brose Bamberg trennt sich von Sportdirektor de Rycke

BAMBERG: Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat sich von Sportdirektor Leo de Rycke getrennt. Wie der neunmalige deutsche Meister am Montag mitteilte, lösten Geschäftsführer Philipp Galewski und der Belgier den noch bestehenden Zweijahresvertrag «nach einer Analyse der Situation» einvernehmlich auf. Eine Nachbesetzung sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Die Bamberger hatten den damals 54-Jährigen im Sommer 2019 vom belgischen Verein Telenet Giants Antwerpen verpflichtet und mit einem Vertrag über insgesamt drei Jahre ausgestattet.

Nach Corona-Zwangspause: Trainer Stielike wieder bei Club in China

SUZHOU: Rechtzeitig zur Wiederaufnahme der chinesischen Fußball-Liga nach sechs Monaten Corona-Pause ist auch der deutsche Trainer Uli Stielike wieder bei seinem Club Tianjin Teda. Der 65-Jährige hatte zuvor zwei Wochen Quarantäne in Shanghai absolvieren und medizinische Tests über sich ergehen lassen müssen, wie die Zeitung «Tianjin Ribao» am Montag berichtete. Erst am Sonntag sei Stielike wieder persönlich zu seiner Mannschaft gestoßen. In dem ersten Spiel nach der Zwangspause, bei dem der Erstliga-Club am Montagabend (Ortszeeit) gegen Shanghai SIPG antritt, werde Stielike auf der Bank sitzen, berichtete das Blatt.

BVB-Manager Zorc rechnet mit pünktlichem Trainingsauftakt von Sancho

DORTMUND: Michael Zorc geht von einem regulären Dienstantritt des von Manchester United umworbenen Fußball-Profis Jadon Sancho aus. «Wir erwarten Jadon zum Trainingsauftakt am Donnerstag zurück in Dortmund», sagte der 57-Jährige dem «Kicker» (Montag). Der 20 Jahre alte Nationalspieler aus England ist angeblich der Wunschkandidat des Branchenriesen, der sich mit der direkten Qualifikation für die Champions League am Sonntag in eine für Sancho sportlich attraktive Situation bringen konnte. In Dortmund hat die Offensivkraft noch einen Vertrag bis 2022, der BVB will wohl erst bei Angeboten über mehr als 100 Millionen Euro über einen Verkauf nachdenken.