Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 02.05.22 | Überblick

FIFA: Geldstrafen und Zuschauer-Bann für Senegal und Nigeria

ZÜRICH: Mit hohen Geldstrafen und einem Zuschauer-Bann für den Senegal und Nigeria hat der Fußball-Weltverband FIFA auf die Zwischenfälle bei den WM-Qualifikationsspielen im März reagiert. WM-Teilnehmer Senegal muss wegen der Vorfälle bei der Partie gegen Ägypten 175.000 Schweizer Franken (rund 170.900 Euro) zahlen und das nächste Länderspiel vor leeren Rängen austragen. Dies teilte die FIFA am Montag in einer Übersicht der aktuellen Sanktionen mit.

Volleyball: Zweiter Vertrag für Seiferts Streaming-Plattform

BERLIN: Ex-DFL-Chef Christian Seifert und der Medienkonzern Axel Springer haben für ihre geplante Streaming-Plattform einen zweiten Vertrag abgeschlossen. Das Unternehmen S Nation Media hat dafür nach eigenen Angaben eine Einigung mit der Volleyball- Bundesliga (VBL) der Männer erzielt. Der Vertrag umfasst die Spielzeiten 2023/24 bis 2025/26. Zuvor hatte S Nation Media bereits einen Kontrakt mit der Tischtennis-Bundesliga der Herren abgeschlossen.

Golf-Profi Rahm gewinnt Mexican Open

PUERTO VALLARTA: US-Open-Champion Jon Rahm hat auch die Mexico Open gewonnen. Der Spanier setzte sich in einem am Schlusstag lange engen Golf-Turnier mit letztlich einem Schlag Vorsprung vor Brandon Wu und Tony Finau durch. Rahm spielte zum Abschluss eine 69er-Runde auf dem Par-71-Kurs und wäre damit beinahe noch abgefangen worden, weil sowohl Wu wie auch Finau starke 63er-Runden auflegten. Rahm kam nach vier Tagen auf insgesamt 267 Schläge. Für den 27-Jährigen war es der erste Sieg auf der PGA-Tour seit seinem Triumph bei den US Open im vergangenen Sommer.

Warriors gewinnen Auftakt in Playoff-Serie gegen Grizzlies

MEMPHIS: Die Golden State Warriors sind mit einem knappen Auswärtssieg gegen die Memphis Grizzlies in die zweite Runde der NBA-Playoffs gestartet. Das Team musste lange ohne den bereits in der ersten Hälfte wegen eines Fouls vom Platz gestellten Draymond Green auskommen, holte mit den anderen Stars Steph Curry und Klay Thompson am Sonntag (Ortszeit) aber letztlich dennoch ein 117:116 gegen die Grizzlies. Die Warriors verspielten im letzten Viertel zwischenzeitlich zehn Punkte Vorsprung, gingen eine halbe Minute vor dem Ende aber wieder in Führung und verteidigten diese.

Jung reitet in Kentucky zum vierten Sieg

LEXINGTON: Der dreimalige Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung hat das traditionsreiche Fünf-Sterne-Turnier in Lexington gewonnen. Der 39 Jahre alte Reiter aus Horb setzte sich am Sonntag (Ortszeit) mit Chipmunk durch und feierte damit seinen vierten Sieg im US-Bundesstaat Kentucky. Mit 20,1 Strafpunkten lag Jung nach drei Ritten deutlich vor Yasmin Ingham (Großbritannien) mit Banzai Du Loir (31,7) und Doug Payne (USA) mit Quantum Leap (38,4). Jung hatte das Turnier von 2015 bis 2017 mit Rocana gewonnen.

Verband und FC Everton untersuchen Fackelwurf von Richarlison

LONDON: Ein Fackelwurf in Richtung der Zuschauerränge dürfte für Siegtorschütze Richarlison nach dem 1:0 des FC Everton gegen den FC Chelsea ein Nachspiel haben. Sowohl der abstiegsbedrohte Premier-League-Club als auch der englische Fußball-Verband FA wollen den Vorfall vom Sonntagabend Medienberichten zufolge untersuchen. Richarlison hatte nach seinem Treffer im Goodison Park in der 46. Minute eine blaue Pyro-Fackel vom Rasen aufgehoben und auf die Ränge zurückgeworfen.

Gladbachs Geschäftsführer: Sehen Notwendigkeit für Veränderung

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers geht nach dieser Bundesliga-Saison von einem Umbruch bei dem Fußballverein aus. «Nach zwei Jahren ohne große Veränderungen sehen wir die Notwendigkeit, im Kader das eine oder andere zu ändern. Dazu gehört, dass wir uns wieder stärker mit jungen Spielern beschäftigen, allerdings nicht nur. Unser Ziel für die nächste Saison ist die Einstelligkeit», sagte er dem «Kicker» (Montag).

Kein RB-Kommentar zu Fanartikel-Boykott durch SC Freiburg

LEIPZIG: RB Leipzig wird sich nicht zum Fanartikel-Streit vor dem DFB-Pokalfinale am 21. Mai gegen den SC Freiburg äußern. Der Fußball-Bundesligist wollte am Montag auf Anfrage keinen Kommentar zur Entscheidung des Finalgegners abgeben. Die Freiburger hatten vor dem Endspiel in Berlin die Verwendung ihres Logos für gemeinsame Fanartikel mit Gegner Leipzig untersagt, wie ein Sprecher des SC ohne Angabe von Gründen am Sonntag bestätigte.

Barça dementiert Treffen mit Lewandowski-Berater

BARCELONA: Der FC Barcelona hat Medienberichte über ein angebliches Treffen mit dem Berater von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski dementiert. «Ich kann Ihnen versichern, dass es kein Treffen mit Lewandowskis Vertreter gegeben hat. Wenn ein Spieler einen gültigen Vertrag hat, wenden wir uns zunächst an seinen Verein», sagte der Fußballdirektor des spanischen Vereins, Mateu Alemany, am späten Sonntagabend im Fernsehsender Movistar+.

Breitenreiter nach Meistercoup mit Zürich: «Ganz tolle Mannschaft»

ZÜRICH: Mit Schampus-Fontänen und einem Jubel-Feuerwerk bei einer spontanen Party im Stadtzentrum haben die Spieler des FC Zürich mit ihren glücklichen Fans den 13. Titel gefeiert - Trainer André Breitenreiter blieb nach seinem Meisterstück beim Schweizer Fußball-Traditionsclub aber bescheiden. «Fantastisch! Wir haben heute wieder gesehen, wie die Mannschaft funktioniert», sagte der frühere Bundesliga-Coach am Sonntagabend nach dem 2:0 (2:0) bei Verfolger FC Basel. «Das Team hat so viel Charakter, so viel Herz, so viel Liebe. Eine ganz tolle Mannschaft. Wir sind zu Recht Schweizer Meister geworden», befand der 48-Jährige.

Die Profis des FC Zürich jubelten ihren Fans vom Balkon des Volkshauses zu - standesgemäß in speziellen Meistertrikots mit goldenen Rückennummern. Ihre Anhänger hatten sich in Zürich laut Stadtpolizei im Hauptbahnhof zu einem Marsch formiert - alles blieb friedlich. Noch am Montagmorgen waren Leute unterwegs.

Für Breitenreiter, der den SC Paderborn und Hannover 96 in die Bundesliga geführt und auch den FC Schalke 04 trainiert hatte, war es der größte Erfolg seiner Trainerkarriere. Der 48-Jährige ist seit Saisonbeginn in Zürich tätig. Für den FC war es der erste Meistertitel seit 2009 und der 13. Erfolg der Club-Geschichte.

Vor 32.000 Zuschauern machten Assan Ceesay (40. Minute) und Nikola Boranijasevic (45.+3) mit ihren Toren den Titelgewinn für den FCZ perfekt. Nach dem Auswärtssieg am fünftletzten Spieltag ist Zürich bei 16 Punkten Vorsprung nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.