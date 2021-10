Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 27.10.21 | Aktualisiert um: 12:55 | Überblick

Nach Corona-Pause: Treppenlauf im Empire State Building zurück

NEW YORK: Nach einer Zwangspause in der Corona-Pandemie sind erstmals wieder rund 200 Teilnehmer des legendären Treppenlaufs im New Yorker Empire State Building die 1576 Stufen des Wolkenkratzers hochgerannt. Am schnellsten schaffte das Wai Ching Soh aus Malaysia, er war nach 10 Minuten und 46 Sekunden am Ziel. 2019 war Soh noch Zweiter geworden, damals brauchte er fast 30 Sekunden länger. Bei den Frauen kam Cindy Harris nach 14 Minuten und einer Sekunde am schnellsten oben an. Die US-Amerikanerin war 2019 Dritte geworden.

2020 hatte der Treppenlauf im Empire State Building wegen der Corona-Krise abgesagt werden müssen. Diesmal durften wegen der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie nur deutlich weniger Teilnehmer als sonst dabei sein. Zudem musste bei der 43. Auflage des Treppenlaufs eine Corona-Impfung nachgewiesen werden und es galten Hygiene- und Abstandsregeln.

Anders als bei solchen Hochhaus-Läufen in China oder dem Nahen Osten winkt in New York kein Preisgeld. Den Rekord von 9 Minuten und 33 Sekunden über die 86 Stockwerke hatte 2003 der Australier Paul Crake aufgestellt. Den Siegrekord der Männer hält der Deutsche Thomas Dold, der zwischen 2006 und 2012 siebenmal als Schnellster oben war.

VfL Wolfsburg verpflichtet Trainer Florian Kohfeldt

WOLFSBURG: Der VfL Wolfsburg hat Florian Kohfeldt als neuen Trainer verpflichtet. Der 39-Jährige erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2023, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Kohfeldt war vor dem letzten Spieltag der vergangenen Saison bei Werder Bremen freigestellt worden und hatte seitdem keinen anderen Job im Profifußball übernommen. Zuvor hatten die «Sport Bild» und die «Bild» über die Einigung des Trainers mit dem Verein berichtet. Kohfeldt war im November 2017 bei Bremen zum Cheftrainer befördert worden. Zuvor hatte er bei den Norddeutschen als Jugendtrainer und Assistent gearbeitet.

Leipzig, Hertha und Hoffenheim im Pokal weiter - Schalke raus

BERLIN: Die Bundesligisten RB Leipzig, Hertha BSC und TSG Hoffenheim sind mit Pflichtsiegen ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Leipziger, Finalisten der Vorsaison, gewannen am Dienstagabend zum Auftakt der zweiten Runde glanzlos mit 1:0 (1:0) beim Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03. Auch die Berliner Hertha mühte sich gegen den Viertligisten Preußen Münster lange, ehe der 3:1 (1:1)-Erfolg feststand. Hoffenheim setzte sich gegen den Zweitligisten Holstein Kiel mit 5:1 (2:0) durch. Eine Überraschung gelang Drittligist 1860 München, der Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 durch einen 1:0 (1:0)-Heimsieg aus dem Wettbewerb warf.

Auch Borussia Dortmund erreicht Pokal-Achtelfinale

DORTMUND: Titelverteidiger Borussia Dortmund hat nach einem Arbeitssieg das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der BVB mühte sich gegen den Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt am Dienstagabend zu einem 2:0 (0:0)-Erfolg. Vor der enttäuschenden Kulisse von nur 25.813 Zuschauern erzielte der eingewechselte Thorgan Hazard in der 72. und 81. Minute die Tore für die Gastgeber.

Spielerbündnis und Ligen wollen mehr Einfluss in UEFA

BRÜSSEL: Die Spielervereinigung Fifpro und das Bündnis European Leagues fordern mehr Einfluss für Spieler, Ligen und Fans in den Spitzengremien der UEFA. «Das aktuelle System der Führung ist nicht länger in der Lage, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und die Beteiligten einzubeziehen, die Gehör verdienen», sagte Fifpro-Generalsekretär Jonas Baer-Hoffmann bei einer Konferenz in Brüssel am Dienstag. Einem Bericht des britischen «Guardian» zufolge wollen die beiden Interessenvertretungen am Mittwoch in einem gemeinsamen Manifest umfassende Reformen bei der UEFA fordern.

Klarer Heimsieg in der WM-Quali: DFB-Frauen besiegen Israel 7:0

ESSEN: Die deutschen Fußballerinnen haben auch das vierte Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland gewonnen. Die DFB-Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzte sich am Dienstag in Essen mit 7:0 (4:0) gegen Außenseiter Israel durch. Fünf Tage nach dem mühsamen 1:0 im Hinspiel in Petach Tikva zeigte sich das Team dabei stark verbessert. Vor nur 1814 Zuschauern erzielten die Hoffenheimerin Jule Brand (20. und 45. Minute), Kapitänin Sara Däbritz von Paris Saint-Germain (26.), die Frankfurterin Laura Freigang (42.), Lina Magull vom FC Bayern (56.), Tabea Waßmuth (71.) und Felicitas Rauch (78./beide VfL Wolfsburg) die Tore.

Haftantritt rückt für Lucas Hernández näher - Donnerstag ist Stichtag

MADRID: Gut zwei Tage vor Ablauf der Frist zum Haftantritt von Lucas Hernández hat in Spanien immer noch keine Entscheidung der Justiz zu der vom Bayern-Profi eingelegten Berufung vorgelegen. Es gebe dafür auch noch keinen Termin, teilte ein Justizsprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am späten Dienstagnachmittag in Madrid mit. Wenn er nicht vorher mit dem Einspruch Erfolg hat, muss der 25 Jahre alte Franzose die sechsmonatige Haftstrafe wegen häuslicher Gewalt spätestens um Mitternacht des Donnerstags antreten.

Zverev nach Sieg gegen Krajinovic in Wien im Achtelfinale

WIEN: Tennis-Profi Alexander Zverev hat mit ein wenig Mühe die erste Runde beim Turnier in Wien überstanden. Vor den Augen seiner Freundin Sophia Thomalla setzte sich der Hamburger am Dienstag gegen den Serben Filip Krajinovic mit 6:2, 7:5 durch. Im zweiten Satz lag der Weltranglisten-Vierte schon mit 2:5 gegen den 40. in der Welt zurück, ehe er fünf Spiele nacheinander holte. Im Achtelfinale der mit 1,974 Millionen Euro dotierten Veranstaltung trifft der 24-jährige Zverev auf den Australier Alex de Minaur.

Erstrunden-Aus für Andrea Petkovic

CLUJ-NAPOCA: Tennisprofi Andrea Petkovic ist schon in der ersten Runde des WTA-Turniers im rumänischen Cluj-Napoca gescheitert. Die 34-Jährige aus Darmstadt unterlag am Dienstagabend der Russin Warvara Gratschewa mit 4:6, 6:2, 4:6. Zuvor hatten Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam bei dem mit 235.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier den Sprung ins Achtelfinale geschafft.

Bayerns Basketballer überraschen Olimpia Mailand in der Euroleague

MÜNCHEN: Den Basketballern des FC Bayern München ist eine Überraschung in der Euroleague geglückt. Der Bundesligist fügte mit dem 83:77 (39:39)-Heimsieg am Dienstagabend Olimpia Mailand die erste Niederlage im höchsten europäischen Wettbewerb zu. Dadurch hat das Team von Trainer Andrea Trinchieri nach sechs Spielen nun zwei Siege auf dem Konto.