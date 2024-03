Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 27.03.24 | Überblick

Argentinien gewinnt ohne Messi 3:1 gegen Costa Rica

LOS ANGELES: Weltmeister Argentinien gewinnt ein Freundschaftsspiel in Los Angeles. Der Favorit gerät zunächst in Rückstand.

Ohne den angeschlagenen Weltfußballer Lionel Messi hat Argentinien ein Testspiel gegen Costa Rica 3:1 gewonnen. Im alten Olympiastadion von Los Angeles geriet der Weltmeister am Dienstagabend (Ortszeit) zunächst in Rückstand, drehte die Partie aber in der zweiten Halbzeit und holte sich vor der Copa America in den USA im Sommer ein gutes Gefühl. Angel di Maria (52. Minute), Alexis Mac Allister (56.) und Lautaro Martinez (77.) trafen für Argentinien. Manfred Ugalde hatte in der 34. Minute für den Außenseiter um Torwart Keylor Navas von Paris Saint-Germain getroffen. Messi fehlte wegen einer Muskelverletzung.

Stiller hofft auf Nagelsmann-Anruf: «Nummer ist eingespeichert»

STUTTGART: Vier Profis des VfB Stuttgart hat Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Nationalmannschaft eingeladen. Ein weiterer Kicker der Schwaben hofft ebenfalls auf eine EM-Teilnahme im Sommer.

Vier Nationalspieler stellte der VfB Stuttgart für die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande ab - und auch ein fünfter Fußball-Profi der Schwaben macht sich noch Hoffnungen auf die EM-Teilnahme im Sommer. Während Maximilian Mittelstädt, Chris Führich, Waldemar Anton und Deniz Undav unter Bundestrainer Julian Nagelsmann schon zum Einsatz kamen, hatte Angelo Stiller nur kurz schriftlichen Kontakt. «Julian Nagelsmann hat sich kurz gemeldet und geschrieben, ob es meine Nummer sei. Ich habe daraufhin mit «Ja» geantwortet. Er hat mich dann angerufen, da war ich aber noch in der Kabine. Beim Rückruf konnte er nicht rangehen. Ich hoffe, er meldet sich noch einmal. Die Nummer ist auf jeden Fall eingespeichert», berichtete der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler des VfB in der «Sport Bild» (Mittwoch). «Eine Heim-EM würde ich einfach aufsaugen und mitnehmen wollen. Ich würde keine schlechte Stimmung verbreiten, im Gegenteil: Ich würde alles tun, damit es eine erfolgreiche EM wird.»

Nationalspieler Musiala: «Ich bin jetzt kein Bambi mehr»

MÜNCHEN: Jamal Musiala ist noch immer nur 21 Jahre alt, aber längst eine etablierte Kraft beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft. Sein alter Spitzname passt seiner Meinung nach deswegen nicht mehr.

Nationalspieler Jamal Musiala sieht sich aufgrund seiner guten Entwicklung beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft in einer anderen Rolle als noch zu Beginn seiner Karriere. «Ich bin nicht mehr der junge Spieler, ich bin jetzt kein Bambi mehr. Ich habe mehr Verantwortung in beiden Mannschaften. Den Status des jungen Supertalents, auf das man aufpassen muss, habe ich abgelegt», sagte der 21 Jahre alte Fußball-Profi der «Sport Bild» (Mittwoch). «Trotzdem will ich mit Lockerheit spielen, Spaß machen, Freude wie in der Jugend auf dem Feld ausstrahlen.»

Musiala spielte bei den Länderspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) erstmals mit der Rückennummer 10. Gegen die Franzosen bereitete er einen Treffer vor. Und auch im Trikot des deutschen Rekordmeisters überzeugt er seit Monaten. «Ich fühle, dass ich gerade meinen besten Fußball spiele. Auch mit Blick auf die gesamte Saison. Ich merke, dass ich einen Schritt nach vorne gemacht habe. Ich schieße die Tore und bekomme die Assists, die man braucht, um Aufmerksamkeit zu bekommen», sagte Musiala.

Schnelles Wirtz-Tor als Vorbild für U21 - «Hat gut getan»

HALLE/SAALE: Zu mutlos, nicht zielstrebig genug - der Start in die Partie ist bei der U21 immer wieder ein Thema. Gegen Israel dient das A-Nationalteam als Vorbild. Der Plan geht nicht auf - und hilft trotzdem.

Deutschlands U21-Fußballer haben sich bei ihrem wichtigen Sieg gegen Israel auch ein Beispiel am A-Nationalteam und dem schnellen Tor von Florian Wirtz gegen Frankreich genommen. «Heute vor dem Spiel war das Thema in der Gruppe. Da haben wir gesagt, dass wir es genauso spielen», sagte Trainer Antonio Di Salvo nach dem 2:0 (1:0) in der EM-Qualifikation. Dabei hatte der Bremer Nick Woltemade direkt nach dem Anpfiff eine Chance, die an Wirtz' Treffer erinnerte.

«Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass es so funktioniert», sagte der Offensivspieler. «Mit ein bisschen mehr Glück stehe ich alleine vorm Tor. Eine Kopie war es leider nicht, sonst hätte ich das Ding reingeschossen. Aber es war auf jeden Fall ein guter Start.» Woltemades Chance markierte den Auftakt zu einer starken deutschen Anfangsphase, nach 14 Minuten traf der Mainzer Brayan Gruda. «Das hat unserem Spiel gut getan, wir sind sofort nach vorne gekommen», lobte Di Salvo.

Mit ihrem mutigen Auftritt setzte die Auswahl auch die Vorgabe des Trainers um, der beim 0:0 gegen den Kosovo vor allem die zu abwartende und passive erste Halbzeit bemängelt hatte. «Es war auch ein Thema im Trainerteam, dass wir besser ins Spiel kommen müssen», gab der 44-Jährige zu. «Das haben wir heute sehr gut gemacht vom Anpfiff weg. Wir haben das 1:0 erzwungen, das hat unserem Spiel gut getan.»

Löw über Streich: «Das ist für mich wie ein kleines Wunder»

FREIBURG: Joachim Löw hat enormen Respekt vor Christian Streich - und würdigt den scheidenden Trainer des SC Freiburg vor dessen Abschied in den höchsten Tönen.

Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Kollegen Christian Streich vor dessen bevorstehendem Abschied vom SC Freiburg in den höchsten Tönen gelobt. «Die Karriere von Christian ist unvergleichlich. Er hat beim SC Freiburg Geschichte wie keiner vor ihm geschrieben», sagte Löw in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). Der langjährige Präsident Achim Stocker und Volker Finke als früherer Trainer hätten enormen Anteil an der Entwicklung des Vereins. «Ich glaube aber, der größte Einfluss ist Christian zuzuschreiben», sagte Löw.

Streich beendet seine Zeit als Cheftrainer des SC Freiburg nach dem Ende dieser Bundesliga-Saison nach mehr als zwölf Jahren. Löw zollte ihm für sein Engagement und Durchhaltevermögen großen Respekt. «Wenn man das tut, mit der Verantwortung, mit dem Druck - den sich Christian auch selbst auferlegt hat -, dazu mit dieser Verbundenheit zum Verein, das kostet ohne Ende Energie. Dass er in dieser Zeit so erfolgreich war, das ist für mich wie ein kleines Wunder», sagte der Weltmeister-Trainer von 2014.

Zverev beim Tennisturnier in Miami im Viertelfinale

MIAMI: Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Miami das Viertelfinale erreicht. Im Achtelfinale setzte er sich gegen den Mann durch, gegen den er seinen bislang größten Titel geholt hatte.

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Miami das Viertelfinale erreicht. Der Olympiasieger besiegte am Dienstagabend (Ortszeit) den Russen Karen Chatschanow mit 6:1, 6:4. Beide hatten sich 2021 in Tokio im Finale um den Olympiasieg gegenübergestanden, das Zverev 6:3, 6:1 gewann. Auch dieses Mal hatte der Weltranglisten-Fünfte aus Hamburg kaum Probleme mit seinem Gegenspieler: Nach 1:09 Stunden verwandelte Zverev seinen Matchball.

Im Viertelfinale trifft Zverev nun auf Fabian Marozsan. Der Ungar gewann gegen den an Rang neun gesetzten Australier Alex de Minaur 6:4, 0:6, 6:1. In einem möglichen Halbfinale könnte es für Zverev dann gegen Carlos Alcaraz aus Spanien gehen, der durch ein 6:3, 6:3 gegen Lorenzo Musetti aus Italien ebenfalls ins Viertelfinale einzog und nun auf den Bulgaren Grigor Dimitrow trifft.

Zuvor war Dominik Koepfer ausgeschieden. Der 29-Jährige unterlag Titelverteidiger Daniil Medwedew aus Russland 6:7 (5:7), 0:6.

Fünftes Tor im fünften Spiel: Draisaitl trifft erneut für Oilers

WINNIPEG: Leon Draisaitl ist derzeit nicht zu stoppen. Sein 38. Saisontor trägt zum Ende einer kurzen Durststrecke bei. Und das erste NHL-Team ist sicher in den Playoffs.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat im fünften NHL-Spiel in Serie getroffen und mit den Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets gewonnen. Sein Team setzte sich nach Verlängerung 4:3 durch, Draisaitl hatte am Dienstagabend den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Der Kölner kommt in dieser Saison nun auf 38 Tore. Für die Oilers war es eine Trendwende nach zuletzt zwei Niederlagen und ein weiterer Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation.

Die Detroit Red Wings um Moritz Seider kassierten in ihrem Bemühen um die Playoff-Teilnahme dagegen einen Rückschlag. Gegen die Washington Capitals gab es nach Verlängerung ein 3:4. Als erstes NHL-Team sicher in den Playoffs dabei sind dagegen die New York Rangers durch ein 6:5 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers.

Matthäus von DFB-Team begeistert: Kann was Großes entstehen

FRANKFURT/MAIN: Ist Deutschland schon wieder titelreif? Zumindest startet die DFB-Auswahl für Lothar Matthäus als ein Mitfavorit bei der Heim-EM. Die Siege gegen Frankreich und die Niederlande erinnern ihn 1990.

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus gehört das DFB-Team nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen des EM-Jahres «zum engeren Favoritenkreis» beim Heim-Turnier. «Es ist eine Befreiung für alle Beteiligten und jetzt wissen sie, was sie können», sagte Matthäus nach dem 2:1 der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend in Frankfurt/Main gegen die Niederlande bei RTL: «Ich glaube, da kann wirklich was ganz Großes entstehen.» Am vergangenen Samstag hatte Deutschland bereits in Frankreich 2:0 gewonnen.

Besonders beeindruckt ist Matthäus vom Zusammenhalt, «wie ich ihn auch von 1990 kenne», sagte der Weltmeister von 1990: «Die Moral stimmt, der Zusammenhalt ist da auf dem Platz.» Zuversichtlich stimme ihn auch, «dass man miteinander kämpft, selbstbewusst auftritt, dass man sich unterstützt».

Großen Anteil daran habe Bundestrainer Julian Nagelsmann mit seinem riskanten, aber erfolgreichen personellen Umbruch im Kader, meinte Matthäus. «Jetzt hat Julian Nagelsmann ein bisschen neu nominiert, die Karten neu gemischt - ich denke, das ist gut angekommen.»

Musialas Frankfurter Rutschpartie: «Zum Glück habe ich überlebt»

FRANKFURT/MAIN: Für den Bundestrainer war es eine «Katastrophe», für Thomas Müller ein «Wahnsinn». Der Rasen im Frankfurter Stadion war nicht EM-tauglich. Leidtragender war vor allem Jamal Musiala.

Ein Haken links, ein Haken rechts - und wieder lag Jamal Musiala auf der Nase. «Jede Aktion gefühlt bin ich ausgerutscht. Das Feld ist jedes Mal weggegangen, bei jeder Drehung», stellte der Bayern-Jungstar nach dem 2:1 gegen die Niederlande immer noch verwundert fest. Der Rasen in der Frankfurter EM-Arena machte am Dienstagabend optisch einen perfekten Eindruck. Doch beim Testspiel zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und den Niederlanden sorgte er für viel Verdruss. Bundestrainer Julian Nagelsmann bezeichnete den Untergrund gar als «Katastrophe».

Musiala war nach seiner Ausrutsch-Orgie froh: «Zum Glück habe ich überlebt.» Eine rechte Erklärung für den Rasen im Bundesliga-Stadion von Eintracht Frankfurt hatte der 21-Jährige, der durch den Rutscheffekt in der zweiten Hälfte eine große Chance vergab, nicht. «Ich ziehe immer Stollen an», sagte der von Nagelsmann als «Zauberer» bezeichnete Mittelfeld-Dribbler. «Ich mache viele Drehungen, da muss es schon ein bisschen stabil sein», sagte Musiala. Der Rutschfaktor sei «schon gefährlich». Thomas Müller hatte dafür nur zwei Worte: «Ein Wahnsinn».

Eine Hoffnung von Musiala wird sich auch nicht erfüllen. Bei der EM wolle er in Frankfurt nicht spielen, sagte er offenbar in Unkenntnis des Spielplans. Am 23. Juni steht das dritte und finale Gruppenspiel gegen die Schweiz dort an. Wird die DFB-Elf nur Gruppendritter, könnte sogar das anschließende Achtelfinale in Frankfurt stattfinden. Der Greenkeeper wird in jedem Fall vor dem Sommerturnier dort noch viel Arbeit haben.

FC Bayern soll Interesse an Führich-Verpflichtung haben

MÜNCHEN: Chris Führich zählt zu den Profis, die Bundestrainer Julian Nagelsmann für die EM eingeplant hat. Mit dem VfB Stuttgart überzeugt der 26-Jährige seit Monaten. Nun soll der FC Bayern an ihm dran sein.

Der FC Bayern München soll an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Chris Führich interessiert sein. Das berichtet die «Sport Bild» (Mittwoch) ohne Angabe von Quellen. Demnach wollen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund den Flügelspieler vom VfB Stuttgart von einem Wechsel nach München überzeugen. Der 26-Jährige gab im vergangenen Herbst sein Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft und wurde beim 2:1-Testspielsieg der DFB-Elf gegen die Niederlande am Dienstagabend ebenso eingewechselt worden wie zuvor beim 2:0 gegen Frankreich.

In Stuttgart steht Führich noch bis 2028 unter Vertrag, nach Angaben der «Sport Bild» gibt es aber eine Ausstiegsklausel. In München ist die Konkurrenz auf den offensiven Positionen groß. Beim Rekordmeister stehen unter anderen Kingsley Coman, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Thomas Müller unter Vertrag. Dazu kommt Leroy Sané, mit dem es derzeit Gespräche über seinen 2025 auslaufenden Vertrag gibt.